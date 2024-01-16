Беспроводная система 7Ryms iRay DW20(A) Black, 2,4 ГГц, 2TX+1RX

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Код товара: УТ-00067059 Артикул: iRay DW20 (A) Black Код товара: УТ-00067059 Артикул: iRay DW20 (A) Black Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRS, TRRS + USB Запись звука Моно + стерео Тип микрофона Беспроводная система Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRS, TRRS + USB Запись звука Моно + стерео Тип микрофона Беспроводная система Описание 7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Совместим с различными прикладными программами, такими как FiLMiC, Movie Pro, Zoom. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д. система подавления внешнего шума;

запись в формате 24 бит / 48 кГц;

вход для внешнего микрофона;

12 уровней усиления звука;

яркий IPS дисплей;

поддержка цифрового и аналогового выхода;

возможность установки на башмак камеры;

переключение стерео/моно. Комплектация. беспроводной микрофон - 2 шт;

беспроводной приемник;

кабель USB с тремя разъемами;

аудиокабель 3.5 мм - 2 шт;

ветрозащита - 2 шт;

чехол для хранения;

документация. Видео Наш обзор

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