Беспроводная система 7Ryms iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
Код товара:УТ-00067061
Артикул:iRay DW20 PRO
Товар не найден
Характеристики
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRS, TRRS + USB
Запись звукаМоно + стерео
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д.
Микрофон имеет функцию монитора, отслеживающую качество записи в режиме реального времени, функцию отключение звука одной клавишей для приостановки записи при нежелательном звуке. Встроенный IPS-дисплей для проверки уровня мощности микрофона при записи звука. 12-уровневая регулировка громкости позволяет изменять громкость, чтоб ы получить чистый и реальный звук.
Особенности:
- система подавления внешнего шума;
- запись в формате 24 бит / 48 кГц;
- вход для внешнего микрофона;
- 12 уровней усиления звука;
- яркий IPS дисплей;
- поддержка цифрового и аналогового выхода;
- возможность установки на башмак камеры;
- переключение стерео/моно.