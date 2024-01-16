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Беспроводная система 7Ryms iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки

  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
  • iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки
Код товара:УТ-00067061
Артикул:iRay DW20 PRO

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д.

Микрофон имеет функцию монитора, отслеживающую качество записи в режиме реального времени, функцию отключение звука одной клавишей для приостановки записи при нежелательном звуке. Встроенный IPS-дисплей для проверки уровня мощности микрофона при записи звука. 12-уровневая регулировка громкости позволяет изменять громкость, чтоб ы получить чистый и реальный звук.

Особенности:

  • система подавления внешнего шума;
  • запись в формате 24 бит / 48 кГц;
  • вход для внешнего микрофона;
  • 12 уровней усиления звука;
  • яркий IPS дисплей;
  • поддержка цифрового и аналогового выхода;
  • возможность установки на башмак камеры;
  • переключение стерео/моно.