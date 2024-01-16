7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д.

Микрофон имеет функцию монитора, отслеживающую качество записи в режиме реального времени, функцию отключение звука одной клавишей для приостановки записи при нежелательном звуке. Встроенный IPS-дисплей для проверки уровня мощности микрофона при записи звука. 12-уровневая регулировка громкости позволяет изменять громкость, чтоб ы получить чистый и реальный звук.

Особенности: