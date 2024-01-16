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Комплект 7Ryms AU02-K1, USB микрофон, стойка, поп-фильтр

  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • AU02-K1, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
Код товара:УТ-00067070
Артикул:AU02-K1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект 7Ryms AU02-K1 - это профессиональный набор для записи звука, состоящий из USB микрофона, стойки и поп-фильтра. Данный комплект предназначен для использования в домашних студиях звукозаписи и других местах, где требуется высокое качество звука.

USB микрофон имеет высокое разрешение и широкий диапазон частот, что позволяет записывать звук с высокой точностью и детализацией. Он оснащен встроенным поп-фильтром, который предотвращает возникновение нежелательных шумов и помех при записи.

Стойка для микрофона обеспечивает надежную фиксацию микрофона на любой поверхности.