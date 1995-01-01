Описание

Доступный тилт-шифт объектив 7artisans Tilt-Shift 50mm F1.4 подойдет для фотографов-энтузиастов, которые хотят попробовать подобную оптику без значительных вложений (обычно такие объективы стоят кратно больше). Наклон оптической оси создает узкую зону резко изображаемого пространства (ГРИП), размывая объекты, которые находятся на такой же дистанции – с обычным объективом это было бы невозможно. Такой эффект часто называется «эффектом миниатюры». Вращая объектив в креплении, данную полосу ГРИП можно расположить горизонтально, вертикально или по диагонали, а с помощью диафрагмирования ее можно делать шире или уже.

Сдвиг оптической оси применяется для исправления геометрических искажений, это обычно используется в архитектурной съемке: вместо того, чтобы наклонять саму камеру, вы сдвигаете вверх объектив, поэтому вертикальные линии продолжают отображаться параллельно друг другу. Сдвиг оси также применяется для того, чтобы захватить в кадр больше обычного: для этого объектив сдвигается в сторону, а потом делается несколько снимков с вращением объектива на 45° или 30°, получившиеся снимки затем совмещаются в редакторе.

По качеству изображения данный объектив, конечно, сильно уступает более дорогим профессиональным моделям. Как можно видеть из графика MTF, контраст на открытой диафрагме оставляет желать лучшего. Однако если закрыть диафрагму до значений f/5.6 - f/8, которые обычно применяются в пейзажной и архитектурной фотографии, резкость существенно возрастет. Дисторсия, по заявлению 7artisans, составляет 1.9%. Объектив можно использовать на полнокадровых камерах Sony, но в этом случае при сдвиге может возникнуть сильное виньетирование, изначально он создавался под формат APS-C.

Объектив выполнен в металлическом корпусе. Есть возможность использовать светофильтры диаметром 46 мм. К сожалению, производитель не публикует точные цифры сдвига (в мм) и наклона (в градусах). Управление полностью ручное, как и практически у всех объективов такого типа. Диафрагма вращается без отсечек, плавно.