Адаптер 7Artisans PL-Z - это высококачественное переходное кольцо, разработанное специально для использования с объективами PL на камерах Nikon Z.



Адаптер изготовлен из металла, что обеспечивает его долговечность и надежность. Внешняя часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, а байонетные крепления - из хромированной латуни. Это гарантирует устойчивость к износу и коррозии, а также придает адаптеру стильный внешний вид.



Выступы по бокам корпуса облегчают установку и снятие адаптера с объектива, что делает процесс использования еще более удобным и быстрым.



В комплект поставки входят адаптер, передняя и задняя крышки, что позволяет защитить адаптер от пыли и грязи, а также сохранить его в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.



Адаптер 7Artisans PL-Z - это отличное решение для тех, кто хочет расширить возможности своей камеры Nikon Z и использовать объективы с креплением PL.