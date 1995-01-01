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Адаптер 7Artisans PL-Z, для объективов ARRI PL на камеры Nikon Z

  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
  • PL-Z, объективы PL на камеры Nikon Z
Код товара:УТ-00078120
Артикул:PL-Z

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер 7Artisans PL-Z - это высококачественное переходное кольцо, разработанное специально для использования с объективами PL на камерах Nikon Z.

Адаптер изготовлен из металла, что обеспечивает его долговечность и надежность. Внешняя часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, а байонетные крепления - из хромированной латуни. Это гарантирует устойчивость к износу и коррозии, а также придает адаптеру стильный внешний вид.

Выступы по бокам корпуса облегчают установку и снятие адаптера с объектива, что делает процесс использования еще более удобным и быстрым.

В комплект поставки входят адаптер, передняя и задняя крышки, что позволяет защитить адаптер от пыли и грязи, а также сохранить его в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

Адаптер 7Artisans PL-Z - это отличное решение для тех, кто хочет расширить возможности своей камеры Nikon Z и использовать объективы с креплением PL.