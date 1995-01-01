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Адаптер 7Artisans PL-L, для объективов ARRI PL на камеры L-Mount

  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
  • PL-L, объективы PL на камеры L-Mount
Код товара:УТ-00078122
Артикул:PL-L

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Адаптер 7Artisans PL-L - это переходное кольцо, разработанное специально для установки кинообъективов с креплением ARRI PL на беззеркальные камеры системы L-Mount.

Адаптер выполнен из металла, что обеспечивает его прочность и долговечность. Внешняя часть корпуса изготовлена из алюминиевого сплава, а байонетные крепления - из хромированной латуни. Это гарантирует надежность и устойчивость к износу.


Выступы по бокам корпуса облегчают установку и снятие с объектива, что делает процесс использования адаптера максимально удобным и быстрым.

В комплекте с адаптером идут передняя и задняя крышки, которые защищают его от пыли и повреждений.

Крепление на камере: L-mount
Крепление на объективе: PL-mount / ARRI PL
Тип: переходное кольцо

Адаптер 7Artisans PL-L станет незаменимым помощником для всех, кто хочет расширить возможности своей камеры и использовать объективы ARRI PL на камерах системы L-Mount.