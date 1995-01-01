Адаптер 7Artisans PL-L - это переходное кольцо, разработанное специально для установки кинообъективов с креплением ARRI PL на беззеркальные камеры системы L-Mount.



Адаптер выполнен из металла, что обеспечивает его прочность и долговечность. Внешняя часть корпуса изготовлена из алюминиевого сплава, а байонетные крепления - из хромированной латуни. Это гарантирует надежность и устойчивость к износу.



Выступы по бокам корпуса облегчают установку и снятие с объектива, что делает процесс использования адаптера максимально удобным и быстрым.



В комплекте с адаптером идут передняя и задняя крышки, которые защищают его от пыли и повреждений.



Крепление на камере: L-mount

Крепление на объективе: PL-mount / ARRI PL

Тип: переходное кольцо



Адаптер 7Artisans PL-L станет незаменимым помощником для всех, кто хочет расширить возможности своей камеры и использовать объективы ARRI PL на камерах системы L-Mount.