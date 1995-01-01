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Адаптер 7Artisans PL-E, для объективов ARRI PL на камеры Sony E / FE

  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
  • PL-E, объективы PL на камеры Sony E / FE
Код товара:УТ-00078119
Артикул:PL-E

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер 7Artisans PL-E - это высококачественное переходное кольцо, разработанное специально для использования с кинообъективами с креплением ARRI PL на беззеркальных камерах Sony Alpha (E-Mount).

Изготовлен из металла, адаптер 7Artisans PL-E обеспечивает прочность и долговечность, что гарантирует его надежность в использовании. Внешняя часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, а байонетные крепления - из хромированной латуни, что обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии и износу.

Выступы по бокам корпуса облегчают установку и снятие с объектива, что делает процесс использования адаптера еще более удобным и быстрым.

В комплект поставки адаптера 7Artisans PL-E входят передняя и задняя крышки, которые защищают линзы объектива от пыли и царапин.

Адаптер 7Artisans PL-E - это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и качественное переходное кольцо для своих кинообъективов с креплением ARRI PL и беззеркальных камер Sony Alpha (E-Mount).