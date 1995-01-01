Адаптер 7Artisans PL-E - это высококачественное переходное кольцо, разработанное специально для использования с кинообъективами с креплением ARRI PL на беззеркальных камерах Sony Alpha (E-Mount).



Изготовлен из металла, адаптер 7Artisans PL-E обеспечивает прочность и долговечность, что гарантирует его надежность в использовании. Внешняя часть корпуса выполнена из алюминиевого сплава, а байонетные крепления - из хромированной латуни, что обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии и износу.



Выступы по бокам корпуса облегчают установку и снятие с объектива, что делает процесс использования адаптера еще более удобным и быстрым.



В комплект поставки адаптера 7Artisans PL-E входят передняя и задняя крышки, которые защищают линзы объектива от пыли и царапин.



Адаптер 7Artisans PL-E - это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и качественное переходное кольцо для своих кинообъективов с креплением ARRI PL и беззеркальных камер Sony Alpha (E-Mount).