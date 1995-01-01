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Светофильтр 7Artisans MRC-UV 62 mm

  • MRC-UV 62 mm
  • MRC-UV 62 mm
  • MRC-UV 62 mm
Код товара:УТ-00059205
Артикул:MRCUV-62mm

Товар не найден

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Описание
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Описание

Ультрафиолетовые фильтры позволяют убрать синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым спектром солнечного света, которая наиболее заметна при съемке в горах и на море. Кроме того, ультрафиолетовые фильтры обычно используются в качестве защитных: они защищают переднюю линзу объектива от попадания грязи, несильных ударов, царапин и потертостей.

На фильтры 7artisans серии MRC-UV наносится специальное многослойное защитное покрытие, по 9 слоев с каждой стороны. Верхний слой – твердый, для лучшей защиты от царапин. Он также обладает олеофобными свойствами: отталкивает воду, легко очищается от жировых загрязнений (таких как отпечатки пальцев). Многослойное покрытие обеспечивает высокую светопропускаемость – выше 99%. Само стекло – минеральное оптическое стекло марки B270 производства Schott AG (Германия). Фильтр выполняется в тонкой оправе из алюминиевого сплава марки 6061, матовое лакокрасочное покрытие исключает блики от внутренней поверхности оправы, все маркировки наносятся методом лазерной гравировки, и поэтому не стираются в ходе использования.