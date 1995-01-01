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Бленда 7Artisans Lens Hood 49 мм, металлическая, резьбовая

Код товара:УТ-00071771
Артикул:7Artisans Lens Hood-49

Товар не найден

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Описание

Металлическая резьбовая бленда для объективов с диаметром резьбы 49 мм. Рифленая внутренняя поверхность лучше поглощает отражения света.