Бленда 7Artisans Lens Hood 49 мм, металлическая, резьбовая



Код товара: УТ-00071771 Артикул: 7Artisans Lens Hood-49 Код товара: УТ-00071771 Артикул: 7Artisans Lens Hood-49 Металлическая резьбовая бленда для объективов с диаметром резьбы 49 мм. Рифленая внутренняя поверхность лучше поглощает отражения света. Товар не найден Задать вопрос Описание Металлическая резьбовая бленда для объективов с диаметром резьбы 49 мм. Рифленая внутренняя поверхность лучше поглощает отражения света. Видео Наш обзор

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