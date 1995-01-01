Адаптер 7artisans EF-SE позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами Sony E и FE. Поддерживает автофокусировку, автоэкспозицию, оптическую стабилизацию в объективе (при наличии), передачу информации о дистанции при съемке со вспышкой, передачу данных EXIF (фокусное расстояние, выбранное значение диафрагмы). Корпус адаптера выполнен из алюминия, байонетные соединения – из никелированной латуни, контакты позолочены. Штативная лапка с гнездом 1/4"-20 позволяет снизить нагрузку на байонет камеры и улучшить баланс при использовании тяжелых длиннофокусных объективов, а при использовании небольших объективов ее можно снять (устанавливается на 2 винта, ключ в комплекте).

Встроенный порт USB-C позволяет обновлять программное обеспечение адаптера по мере выхода новых версий.