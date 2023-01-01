Адаптер 7artisans EF-E, с Canon EF на Sony E, автофокус
Код товара : УТ-00071768
Артикул : 7artisans EF-E
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер 7artisans EF-SE позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами Sony E и FE. Поддерживает автофокусировку, автоэкспозицию, оптическую стабилизацию в объективе (при наличии), передачу информации о дистанции при съемке со вспышкой, передачу данных EXIF (фокусное расстояние, выбранное значение диафрагмы). Корпус адаптера выполнен из алюминия, байонетные соединения – из никелированной латуни, контакты позолочены. Штативная лапка с гнездом 1/4"-20 позволяет снизить нагрузку на байонет камеры и улучшить баланс при использовании тяжелых длиннофокусных объективов, а при использовании небольших объективов ее можно снять (устанавливается на 2 винта, ключ в комплекте).
Встроенный порт USB-C позволяет обновлять программное обеспечение адаптера по мере выхода новых версий.
- Размеры: 72 х 31 мм (без штативного адаптера)
- Вес: 90 г (без штативного адаптера и крышек)
- Комплектация: крышка передняя, крышка задняя, шестигранный ключ, инструкция