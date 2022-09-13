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Светофильтр 7Artisans CPL HD MRC Slim 77 mm

  • CPL HD MRC Slim 77 mm
  • CPL HD MRC Slim 77 mm
  • CPL HD MRC Slim 77 mm
  • CPL HD MRC Slim 77 mm
  • CPL HD MRC Slim 77 mm
Код товара:УТ-00065297
Артикул:CPL-77mm

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков. 18-слойное просветляющее покрытие предотвращает появление бликов от поверхности самого фильтра при ярком боковом или контровом свете, блокирует ультрафиолетовый свет (который может вызвать цветовой сдвиг), а также отталкивает воду и жиры: капли дождя сбегают по поверхности, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются тканевой салфеткой. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминиевого сплава.

Для изготовления фильтра используется стекло Asahi Glass Co (Япония). В комплекте идет пластиковый кейс и тканевый чехол для хранения.

Поляризационные фильтры ограничивают светопропускаемость приблизительно на 2-3 ступени.