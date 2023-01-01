Светофильтр 7artisans Black Mist 1/4 49 mm
Код товара : УТ-00059210
Артикул : BM-49mm
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Диффузионный светофильтр. На поверхность Black Mist фильтров наносятся небольшие черные частички, которые рассеивают входящий свет, создавая светящиеся ореолы вокруг источников света. Они также немного снижают контрастность изображения, сглаживают блеск кожи, создают мягкие пастельный эффект, степень которого зависит от плотности фильтра. К источникам света относятся, в том числе, и расфокусированные блики, поэтому фильтр отчасти смягчает характер боке. При этом Black Mist фильтры не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на резкость изображения, в отличие от софт-фильтров. Обычно используются в портретной съемке, также подходят для городского пейзажа, архитектуры.
Фильтр выполнен из минерального боросиликатного коронного стекла K9, которое покрывается многослойным просветляющим покрытием для защиты от бликов и двоения изображения при съемке с боковым или контровым светом. Верхний слой покрытия – твердый, устойчивый к царапинам. Он также обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами: капли воды быстро скатываются с поверхности, не оставляя следа, отпечатки пальцев легко счищаются. Оправа изготавливается из алюминиевого сплава марки 6061 с матовым чернением. Толщина оправы: 5.4 мм.