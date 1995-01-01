Ультрафиолетовые (UV) фильтры позволяют убрать синеватую дымку, которая вызывается рассеянием в атмосфере ультрафиолетового спектра солнечных лучей. Эта дымка может быть заметна на отдаленных объектах в ясную, солнечную погоду, в особенности при съемке на открытых пространствах (горы, поля, морское побережье). В остальных случаях ультрафиолетовые фильтры используются в качестве защитных: они предотвращают загрязнение передней линзы, появление на ней потертостей и царапин. Защитные фильтры также не допускают проникновение воды внутрь объектива через крепление передней линзы.

Фильтры 7Artisans серии Armor-Pro имеют специальное противоударное покрытие: при попадании, например, камушка, щебня из-под колес стекло трескается, но не распадается на отдельные осколки, которые могут поцарапать переднюю линзу объектива. Это покрытие также обладает водоотталкивающими и олеофобными свойствами: капли дождя быстро сбегают с него, не оставляя за собой следов или масляных разводов, а отпечатки пальцев легко удаляются обычной мягкой салфеткой. Защита от статики позволяет стеклу не притягивать к себе пыль. Многослойное просветление защищает от возникновения бликов и ореолов при съемке с контровым светом, его светопропускаемость составляет 98%.

Оправа фильтра выполнена из алюминиевого сплава 6061, ее толщина (не считая резьбу) – всего 3.5 мм, что дает возможность использовать фильтр на широкоугольных и сверхширокоугольных объективах, не опасаясь виньетирования.

Фильтр поставляется вместе с тканевой салфеткой и прочным пластиковым кейсом для хранения.