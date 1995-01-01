Описание

7artisans AF 27mm F2.8 – один из самых доступных автофокусных объективов для камер формата APS-C. В полнокадровом эквиваленте фокусное расстояние составляет 40.5 мм, то есть его можно отнести к «нормальным» или стандартным. Благодаря достаточно высокой светосиле объектив позволяет творчески размывать фон, а также не слишком повышать ISO при съемке с недостаточным освещением. Размытие фона (боке) у этого объектива в целом вполне приятное, без резких контуров, без нервозности. Из-за виньетирования и сферических аберраций расфокусированные блики принимают вытянутую, овальную форму и немного закручиваются вокруг центра кадра (эффект, свойственный для многих классических объективов). Сюжеты с размытым фоном с этим объективом предпочтительно снимать на полностью открытой диафрагме, поскольку она состоит всего из 6 лепестков и при закрытии диафрагмы блики принимают форму шестиугольников.

Оптическая схема классическая, 6 элементов в 5 группах, без использования специальных линз, поэтому многие аберрации остаются неисправленными: на открытой диафрагме легко заметить виньетирование по углам кадра, видны хроматические аберрации (каемки из ложных цветов, обычно пурпурного и зеленого), есть небольшая бочкообразная дисторсия (около 2%). Тем не менее, объектив обладает отличной резкостью, которая снижается лишь к самым границам кадра (на открытой диафрагме).

Автофокус работает достаточно быстро (для спокойных сюжетов), при этом камера отрабатывает определение лиц / глаз, распознавание объектов и так далее. Он не совсем бесшумный – при работе слышно жужжание моторчика. Поскольку при фокусировке смещается весь блок линз, объектив немного выезжает вперед-назад при съемке. При фокусировке на минимальной дистанции (0.3 м) также могут усилиться аберрации, так как здесь нет корректирующих «плавающих» групп линз.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, что приятно, но защита от пыли и влаги у него, к сожалению, отсутствует. У самого байонетного крепления под резиновой заглушкой спрятан порт USB-C, который может пригодиться для обновления версии прошивки. Передняя резьба позволяет использовать светофильтры диаметром 52 мм.

В целом объектив оставляет достаточно хорошее впечатление. Понятно, что он ориентирован преимущественно на начинающих фотографов или видеографов, для которых он может стать первым объективом, купленным в дополнение к китовому – недорогих автофокусных объективов для беззеркальных камер сейчас не так много. Благодаря достаточно широкому углу обзора 55° он подходит для разных сюжетов, от портрета до пейзажа. Скажем так, такое фокусное расстояние (40.5 мм в эквиваленте) более универсально чем сверхширокий угол (20, 24 мм) или классические портретные 85 мм.