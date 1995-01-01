7Artisans AF 10mm f/2.8 – это один из самых доступных автофокусных объективов для камер APS-C формата, выпускающийся для беззеркальных систем Fujifilm, Nikon и Sony. Благодаря сверхширокому углу обзора (прибл. 105°), он отлично подходит для пейзажа, съемки архитектуры и интерьеров, записи видеоблогов и других сюжетов, требующих широкой перспективы. Автофокус, судя по отзывам пользователей, работает быстро и точно, лишь с небольшим «дыханием» (смещением границ кадра при изменении дистанции фокусировки).

Объектив обладает достаточно сложной оптической схемой: 11 элементов в 10 группах, 2 из которых являются стеклянными асферическими, три низкодисперсионными (ED) и еще 2 – с высокой рефракцией (HR). Объектив хорошо справляется с виньетированием и геометрической дисторсией: затемнение в углах кадра не превышает 1.5 ступеней на открытой диафрагме, искажения геометрии хорошо исправлены (хотя их можно дополнительно выправить при обработке). Данные по резкости противоречивы: в одних обзорах заявляется, что объектив резок от f/2.8 (как показано на официальных графиках MTF), в других советуют закрывать диафрагму до f/4 - f/5.6 для получения действительно четкого изображения. Возможно, имеет место расхождение между копиями, что нельзя назвать большим сюрпризом для бюджетной категории оптики. Хроматические аберрации присутствуют, когда вы снимаете с полностью открытой диафрагмой, но быстро исчезают при ее закрытии до f/4 - f/5.6. Суммируя впечатления, именно этот диапазон (4 - 5.6 - 8) мы бы назвали оптимальным для данного объектива, а f/2.8 лучше использовать в ситуациях недостаточной освещенности.

Корпус объектива полностью выполнен из металла и имеет резиновый уплотнитель в области крепления к камере, что защищает от попадания внутрь пыли и влаги. Из органов управления предусмотрен переключатель AF / MF и кольцо ручной фокусировки. USB-C порт дает пользователям возможность для самостоятельного обновления прошивки по мере выхода новых версий. В комплекте идет лепестковая бленда, которую мы рекомендуем использовать на постоянной основе: она и защищает переднюю линзу от случайных механических повреждений, и снижает вероятность появления ореолов при съемке с ярким контровым светом.

Характеристики