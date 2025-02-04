7artisans 9mm f/5.6 – сверхширокоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных камер, выпускается для систем Sony E, Nikon Z, Canon RF и L-Mount. Этот объектив можно назвать более бюджетным вариантом вышедшего ранее Laowa 9mm f/5.6 FF RL – хотя они и не являются полными копиями друг друга, общих свойств у них очень много. Например, схожи оптические схемы, в особенности передние и задние группы линз. У 7artisans элементов больше: 16 в 11 группах, поэтому и сам объектив немного крупнее и тяжелее. Из этих 16 линз 2 являются асферическими, 2 низкодисперсионными (ED) и еще 3 – с высоким коэффициентом рефракции (HR).

Обновленная версия конструкции (Mark II) дает возможность устанавливать светофильтры с диаметром резьбы 34 мм – со стороны хвостовика. Объектив полностью мануальный, электронные контакты отсутствуют, EXIF данные не передаются, фокусировка и управление диафрагмой осуществляется только вручную. Кольцо диафрагмы у версии Mark II вращается с отсечками («кликами»).

Несмотря на одинаковое фокусное расстояние, объектив 7artisans чуть уже по углу обзора: 132° по диагонали против 135° у Laowa. При этом минимальная дистанция фокусировки у него больше: 20 см против 12, поэтому снимать мелкие объекты крупным планом с ним не получится. Оба объектива выполнены в металлических корпусах с несъемной блендой. Ход кольца фокусировки у 7artisans составляет 90° (100° у Laowa) – для сверхширокоугольного объектива с огромной глубиной резкости это нормально. Передняя линза почти не выезжает вперед при фокусировке, а дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции) еле заметно (Laowa использует внутреннюю фокусировку с плавающими группами линз, поэтому не выезжает вообще). Оба объектива используют 5-лепестковую диафрагму, которая дает красивые четкие 10-лучевые звезды в прикрытом состоянии (от f/8 и далее).

По качеству изображения 7artisans и Laowa идут очень близко. Если говорить о резкости, то при полностью открытой диафрагме объектив резок по центру, середина и края подтягиваются при f/8 - f/11 (то же самое и у Laowa), закрывать дальше не имеет большого смысла из-за эффекта дифракции. Виньетирование умеренное, порядка 2.5 ступеней, поэтому легко исправляется в редакторе (при желании). Геометрическая дисторсия присутствует, но на довольно невысоком уровне (чуть выше, чем у Laowa). Хроматических аберраций мало, также хорошо исправлена сагиттальная кома, на удивление успешно подавляются ореолы и блики при съемке с контровым светом.

В целом 7artisans 9mm f/5.6 показывает себя очень достойно. Объектив отлично подходит для пейзажной и интерьерной съемки, творческой съемки с необычных ракурсов, а также для записи видео в стиле репортаж, блог или «экшен-камера»: сверхширокий угол зрения с легкостью позволяет снимать в тесных, многолюдных условиях, а благодаря большой глубине резкости ручная фокусировка не представляет проблемы. При этом по размерам и весу объектив хорошо сочетается как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами.

Характеристики

Байонет: Canon RF (35 мм)

Canon RF (35 мм) Фокусное расстояние: 9 мм

9 мм Относительное отверстие: 1:5.6

1:5.6 Минимальная диафрагма: 1:22

1:22 Минимальная дистанция фокусировки: 0.2 м

0.2 м Угол поля зрения: 132°

132° Конструкция объектива: 16 элементов в 11 группах, из них 2 асферических, 2 низкодисперсионных (ED) и 3 с высоким коэффициентом рефракции (HR)

16 элементов в 11 группах, из них 2 асферических, 2 низкодисперсионных (ED) и 3 с высоким коэффициентом рефракции (HR) Диаметр светофильтра: задняя резьба для фильтров 34 мм

задняя резьба для фильтров 34 мм Число лепестков диафрагмы: 5

5 Вес: 463 г

463 г Размеры: 70 х 86 мм

70 х 86 мм Особые характеристики: встроенная бленда

встроенная бленда Дата анонса: 2024 г

2024 г Комплектация: крышки передняя и задняя, документация

крышки передняя и задняя, документация Страна производства: Китай

Обратите внимание: ND фильтры не идут в комплекте.