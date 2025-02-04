7artisans 9mm f/5.6 – сверхширокоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных камер, выпускается для систем Sony E, Nikon Z, Canon RF и L-Mount. Этот объектив можно назвать более бюджетным вариантом вышедшего ранее Laowa 9mm f/5.6 FF RL – хотя эти объективы не являются полными копиями друг друга, общих свойств у них очень много. Например, схожи оптические схемы, в особенности передние и задние группы линз. У 7artisans элементов больше: 16 в 11 группах, поэтому и сам объектив немного крупнее и тяжелее. Из этих 16 линз 2 являются асферическими, 2 низкодисперсионными (ED) и еще 3 – с высоким коэффициентом рефракции (HR).

Несмотря на одинаковое фокусное расстояние, объектив 7artisans чуть уже по углу обзора: 132° по диагонали против 135° у Laowa. При этом минимальная дистанция фокусировки у него больше: 20 см против 12, поэтому снимать мелкие объекты крупным планом с ним не получится. Оба объектива выполнены в металлических корпусах с несъемной блендой. Ход кольца фокусировки у 7artisans составляет 90° (100° у Laowa) – для сверхширокоугольного объектива с огромной глубиной резкости это нормально. Передняя линза почти не выезжает вперед при фокусировке, а дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции) еле заметно (Laowa использует внутреннюю фокусировку с плавающими группами линз, поэтому не выезжает вообще). Оба объектива используют 5-лепестковую диафрагму, которая дает красивые четкие 10-лучевые звезды в прикрытом состоянии (от f/8 и далее).

Объектив полностью мануальный, электронные контакты отсутствуют, EXIF данные не передаются, фокусировка и управление диафрагмой осуществляется только вручную. Установка светофильтров невозможна из-за выпуклого дизайна передней линзы (для подобных объективов это частый случай).

По качеству изображения 7artisans и Laowa идут очень близко. Если говорить о резкости, то при полностью открытой диафрагме объектив резок по центру, середина и края подтягиваются при f/8 - f/11 (то же самое и у Laowa), закрывать дальше не имеет большого смысла из-за эффекта дифракции. Виньетирование умеренное, порядка 2.5 ступеней, поэтому легко исправляется в редакторе (при желании). Геометрическая дисторсия присутствует, но на довольно невысоком уровне (чуть выше, чем у Laowa). Хроматических аберраций мало, также хорошо исправлена сагиттальная кома, на удивление успешно подавляются ореолы и блики при съемке с контровым светом.

В целом 7artisans 9mm f/5.6 показывает себя очень достойно: видно, что в определенных местах инженеры пошли на удешевление конструкции и оптики для снижения цены, но на качестве изображения как таковом это сказалось незначительно. Объектив отлично подходит для пейзажной и интерьерной съемки, творческой съемки с необычных ракурсов, а также для записи видео в стиле репортаж, блог или «экшен-камера»: сверхширокий угол зрения с легкостью позволяет снимать в тесных, многолюдных условиях, а благодаря большой глубине резкости ручная фокусировка не представляет проблемы. При этом по размерам и весу объектив хорошо сочетается как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами.