Объектив 7artisans 7.5mm F2.8 mark II Micro 4/3
Код товара : УТ-00049341
Артикул : A304B-II
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Минимальное фокусное расстояние, мм
7.5
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.15 м
Угол поля зрения
180° (APS-C)
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах
Физические характеристики
Вес
277 г
Размеры товара
63 х 63 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Вторая генерация полностью мануального фишай-объектив с ультра-широким углом обзора, созданный для беззеркальных камер формата Micro 4/3. Данный «рыбий глаз» является линейным, то есть изображение покрывает всю площадь матрицы. На открытой диафрагме изображение резкое в центральном круге, при диафрагмировании до f/4 - f/5.6 резкость распространяется практически на все поле кадра, за исключением самых краев, которые, естественно, замыливаются из-за высокой кривизны поля, свойственной практически всем объективам такого типа.
Оптическая схема состоит из 11 элементов, объединенных в 9 группах, два элемента HOYA со сверхнизкой дисперсией помогают улучшить цвет и контраст в поле зрения 180 °. Конечно, объектив демонстрирует сильную бочкообразную дисторсию, которую можно частично исправить на этапе постобработки, если вы этого хотите. Линзы покрыты многослойным просветляющим покрытием, но при съемке с контровым светом могут появляться блики и ореолы. С обычным освещением объектив демонстрирует очень контрастную картинку с насыщенными цветами.
Корпус объектива выполнен из алюминия, байонетное крепление латунное, бленда не съёмная интегрирована в объектив. Кольцо фокусировки имеет длинный ход, минимальная дистанция фокусировки составляет всего 12 см (считая от матрицы). Кольцо диафрагмы вращается плавно, без четких ступеней (de-clicked), что может пригодиться при записи видео. Объектив не имеет электронной связи с камерой, фокусировка и выставление параметров экспозиции осуществляются только вручную.
Благодаря сверхширокому углу обзора объектив может подойти для многих сюжетов: интерьерной съемки, пейзажей, уличной и повседневной съемки, концертов и других сюжетов, требующих такого охвата, который может обеспечить только фишай. Благодаря своей невысокой цене он не нанесет сильного ущерба вашему финансовому положению, так что 7artisans 7.5mm F2.8 можно рекомендовать практически всем.