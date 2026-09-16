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Объектив 7Artisans 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4) (б/у)

  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
  • 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4)
Код товара:УТ-00097351
Артикул:б/у-М163 К 2026-09-16/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе
S/n: 612459
Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.