Объектив 7Artisans 55mm f/1.4 X-Mount (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097351 Артикул: б/у-М163 К 2026-09-16/3 Код товара: УТ-00097351 Артикул: б/у-М163 К 2026-09-16/3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе

S/n: 612459

Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе

S/n: 612459

Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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