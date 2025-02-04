Очень компактный, светосильный и недорогой объектив для беззеркальных камер формата APS-C и Micro 4/3. Вторая версия отличается повышенной резкостью и контрастом изображения: если раньше для достижения высокой резкости в центре приходилось закрывать диафрагму до F2.8, а по всему кадру - до F4, то теперь таких же результатов можно достигнуть на F2 (F1.4 также рабочая, но с мягкими краями). Оптическая схема осталось такой же: 6 элементов в 5 группах, поэтому и рисунок (характер боке) не изменился: объектив обеспечивает очень приятное размытие. Хорошо подходит для портретной съемки.

Корпус объектива металлический, кольцо диафрагмы вращается без отсечек, плавно, но достаточно туго для того, чтобы не сдвинуть его случайно. Фокусировка также плавная, с большим ходом. Объектив полностью мануальный, не имеет контактов с камерой, не передает данные о себе в EXIF, фокусироваться нужно вручную.

Хроматические аберрации, как и раньше, присутствуют, равно как и дисторсия с виньетированием, но большинство этих аберраций сейчас легко исправляется графическими редакторами (даже в автоматическом режиме). В целом, 7artisans 55mm F1.4 II хорошо подходит для энтузиастов с ограниченным бюджетом. При совсем скромной цене он обеспечивает качество изображения как у значительно более дорогих объективов. Превосходное соотношение цены и качества.