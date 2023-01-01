Объектив 7artisans 50mm f/1.8 Fujifilm X
Код товара : УТ-00045450
Артикул : A703B
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
32° (APS-C)
Конструкция объектива
6 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
167 г
Размеры товара
55 х 37 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Супер-компактный, светосильный и недорогой объектив для беззеркальных камер Fujifilm X-серии, «младший брат» 7artisans 55mm F1.4, почти что «блинчик» (длина всего 33 мм). Оптическая схема очень простая: всего 6 элементов в 5 группах, без асфериков или элементов из низкодисперсионного стекла. Несмотря на это, хроматические аберрации малозаметны, дисторсия практически отсутствует, виньетирование незначительное, резкость в центре хороша даже на открытой диафрагме.
Рисунок размытия приятный, мягкий, без «нервозности», благодаря 12-лепестковой диафрагме блики на заднем плане сохраняют округлую форму не только на открытом отверстии, но и при значительном диафрагмировании.
Корпус и байонетное крепление выполнены из алюминия. Защита от пыли и влаги отсутствует. Объектив обладает многослойным просветлением линз для защиты от ореолов и бликов при контровом или боковом свете, работает оно достаточно хорошо: блики присутствуют, но их можно контролировать, использовать в творческих целях.
Внимание: кольцо диафрагмы вращается без ступеней (de-clicked). Объектив не имеет электронной связи с камерой, фокусировка и выставление параметров экспозиции осуществляются только вручную. С современными камерами, у которых есть предпросмотр экспозиции в живом режиме, фокус-пикинг, 100% увеличение и другие функции-ассистенты, пользоваться им не очень сложно. Ход кольца фокусировки длинный, как у большинства мануальных объективов.
Благодаря фокусному расстоянию (эквивалент 75 мм для APS-C) объектив хорошо подходит для портретной съемки (фото или видео) и других сюжетов, где требуется красивое размытие фона. По сравнению с 7artisans 55mm F1.4, этот объектив немного уступает по светосиле, но выигрывает в размерах, в резкости на открытой диафрагме, а также в цене.