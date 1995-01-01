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Объектив 7Artisans 50mm f/0.95 Sony E

  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
  • 50mm f/0.95 Sony E (APS-C)
Код товара:УТ-00072025
Артикул:A008B-E

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный мануальный объектив, предназначенный для беззеркальных камер форматов Micro 4/3 и APS-C (выпускается с разными типами байонетов). Выполнен в цельнометаллическом корпусе, все маркировки нанесены с гравировкой поверхности, поэтому краска не стирается в процессе использования. Диафрагма работает плавно, без отсечек, что хорошо для видеосъемки. Поскольку кольцо диафрагмы достаточно тонкое и располагается спереди, задеть его случайно достаточно сложно. В конструкции оптики используются две линзы со сверхнизкой дисперсией, что позволяет скорректировать значительную часть хроматических аберраций, обычно свойственных для светосильной оптики. 13-лепестковая диафрагма обеспечивает красивую, округлую форму бликов как в открытом, так и в прикрытом положении.

Диафрагма f/0.95 позволяет получить очень малую глубину резкости, сильно размыв все остальное изображение («эффект сновидения»). Кольцо фокусировки имеет ход около 90° и работает очень плавно. Фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, поэтому при съемке на минимальной дистанции фокуса (0.45 м) неизбежно усиление аберраций и потеря резкости. Как и у других объективов, созданных по классической схеме (двойная схема Гаусса), резкость изображения заметно снижается от центра к краям кадра, поэтому важные детали рекомендуется располагать в центральном круге.

Объектив можно рекомендовать для художественной фотографии (в частности, для портретов) и видеографии. Обратите внимание, что объектив является полностью мануальным, не имеет электронного чипа и не распознается камерой при установке. При использовании с большинством современных камер это не представляет особых сложностей: поставьте выдержку и / или ISO в автоматический режим, чтобы камера самостоятельно выравнивала экспозицию, а для помощи в фокусировке можно использовать фокус-пикинг или увеличение выбранной области.

Характеристики:
  • ​Фокусное расстояние: 50 мм
  • Максимальная диафрагма: f/0.95
  • Минимальная диафрагма: f/16
  • Фокусировка: ручная
  • Конструкция объектива: 7 элементов в 5 группах, из них 2 со сверхнизкой дисперсией
  • Лепестков диафрагмы: 13
  • Диаметр светофильтра: 62 мм
  • Угол поля зрения: 31.8°
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
  • Размер: 64 х 58 мм
  • Материал корпуса: металл
  • Вес: 420 г