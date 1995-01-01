Компактный мануальный объектив, предназначенный для беззеркальных камер форматов Micro 4/3 и APS-C (выпускается с разными типами байонетов). Выполнен в цельнометаллическом корпусе, все маркировки нанесены с гравировкой поверхности, поэтому краска не стирается в процессе использования. Диафрагма работает плавно, без отсечек, что хорошо для видеосъемки. Поскольку кольцо диафрагмы достаточно тонкое и располагается спереди, задеть его случайно достаточно сложно. В конструкции оптики используются две линзы со сверхнизкой дисперсией, что позволяет скорректировать значительную часть хроматических аберраций, обычно свойственных для светосильной оптики. 13-лепестковая диафрагма обеспечивает красивую, округлую форму бликов как в открытом, так и в прикрытом положении.

Диафрагма f/0.95 позволяет получить очень малую глубину резкости, сильно размыв все остальное изображение («эффект сновидения»). Кольцо фокусировки имеет ход около 90° и работает очень плавно. Фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, поэтому при съемке на минимальной дистанции фокуса (0.45 м) неизбежно усиление аберраций и потеря резкости. Как и у других объективов, созданных по классической схеме (двойная схема Гаусса), резкость изображения заметно снижается от центра к краям кадра, поэтому важные детали рекомендуется располагать в центральном круге.

Объектив можно рекомендовать для художественной фотографии (в частности, для портретов) и видеографии. Обратите внимание, что объектив является полностью мануальным, не имеет электронного чипа и не распознается камерой при установке. При использовании с большинством современных камер это не представляет особых сложностей: поставьте выдержку и / или ISO в автоматический режим, чтобы камера самостоятельно выравнивала экспозицию, а для помощи в фокусировке можно использовать фокус-пикинг или увеличение выбранной области.