Компактный объектив с ручной фокусировкой, предназначен для беззеркальных камер. Имеет цельнометаллический корпус с мягкой регулировкой диафрагмы плавно и без щелчков. В конструкции оптики используются две линзы HOYA со сверхнизкой дисперсией. Диафрагма из 13-лепестков позволяет получить невероятно мощное боке всего, что не попало в фокус, даже на кроп матрице вы сможете получить тонкий диапазон глубины резкости для создания потрясающих снимков.

Око ночи и безупречность при слабом освещении

В условиях низкой освещенности при съемке часто жертвуют качеством изображения, увеличивая ISO и уменьшая скорость затвора. В настоящее время большая диафрагма F0,95 может решить проблемы, вызванные слабым освещением, и позволяет вам ощутить красоту творения при слабом освещении.

Среднее и длинное фокусное расстояние

Эквивалентный полный кадр составляет около 75 мм. При съемке портретов на средних и длинных фокусных расстояниях можно избежать трудностей с общением, вызванных тем, что вы находитесь далеко от модели, и просто избежать загромождения окружающей среды и выделить человека.