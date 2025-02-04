Циркулярный фишай-объектив 7Artisans 4mm f/2.8 для камер формата APS-C и Micro 4/3 (выпускается с разными вариантами крепления). Создает круглое изображение с полем зрения шире 180°. Поле зрения объектива настолько широко, что у камер с большой рукояткой (например, Panasonic GH5, GH6) часть хвата неизбежно попадает в кадр.

Применяется для создания творческих фотографий, причем вам не обязательно оставлять весь круг, с помощью небольшого кадрирования вы можете получить горизонтальный, вертикальный или квадратный кадр со все еще огромным полем зрения и характерными искажениями геометрии, за которые и любят такие объективы. Также может применяться для съемки видео. При обработке через специализированное ПО объектив позволяет создавать 180° и 360° VR панорамы, а используя 2 камеры с такими объективами можно получить даже стереоскопическое VR изображение при очень скромном бюджете.

Качество изображения фишай-объективов оценивать всегда сложно, из-за особенностей этого типа оптики. Однако можно сказать, что 7Artisans 4mm f/2.8 создает хорошее, резкое изображение, за что можно благодарить довольно сложную оптическую схему, состоящую из 10 элементов в 8 группах. Хроматические аберрации (цветная кайма вокруг контрастных объектов, ложные цвета в расфокусированных областях) здесь находятся на незначительном уровне. Виньетирование практически отсутствует. Объектив достаточно хорошо справляется с боковым или контровым светом, однако практически всегда круг изображения получается обрамлен ореолом из всех цветов радуги (наиболее сильно выделяется голубой). Для столь широкоугольного объектива это нормально – в конце концов, ореол не залезает на само изображение, так что его можно просто обрезать при обработке.

Отдельно стоит отметить минимальную дистанцию фокусировки: всего 8.5 см от фокальной плоскости. Учитывая длину самого объектива (5.5 см) и заднего отрезка (пространства внутри камеры) получается так, что можно фотографировать объекты, практически уткнувшись в них передней линзой.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, с металлической же передней крышкой, которая надевается на него как колпачок. Кольцо фокусировки располагается спереди, кольцо диафрагмы – ближе к камере. Оба кольца имеют достаточно тугой ход, чтобы вы не могли повернуть их случайно. Для удобства управления диафрагмой у объектива имеется небольшой съемный рычажок, который располагается в нижней части объектива (после его установки на камеру). Кольцо диафрагмы вращается плавно, без отсечек. Использование светофильтров не предусмотрено. Объектив полностью мануальный, все управление осуществляется вручную, однако на современных камерах это не составляет проблемы: как правило, все они позволяют снимать с автоматической экспозицией (вы управляете только диафрагмой, камера подбирает выдержку и ISO), а фокус-пикинг помогает при наведении на резкость.