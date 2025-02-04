Полнокадровый мануальный объектив для беззеркальных камер, выпускается с байонетами Canon RF, Leica L-Mount, Nikon Z и Sony FE. Оптическая схема классическая: 7 элементов в 5 группах, без использования линз из специальных видов стекла, поэтому на открытой диафрагме резкость присутствует только в центральной части кадра. Для получения высокой детализации на границах кадра диафрагму нужно прикрыть на несколько ступеней. При этом объектив обладает приятным, достаточно мягким и слегка «закрученным» боке, благодаря чему он хорошо подходит для портретов, уличной фотографии и повседневной съемки в целом.

При съемке с контровым светом возможно появление сильных бликов и ореолов, что можно использовать в творческих целях. Хроматические аберрации (эффект цветных контуров) также заметны.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе без защиты от пыли и влаги. Из-за отсутствия электронного чипа все управление осуществляется только вручную, с помощью колец на корпусе. Благодаря современным электронным ассистентам (предпросмотр экспозиции Live View, фокус-пикинг, увеличение области кадра) это не представляет особой сложности. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1 полной ступени экспозиции.

Объектив очень компактен и легок для полнокадровой оптики со светосилой f/1.4. Он хорошо сочетается с современными беззеркальными камерами, не перевешивает камеру, удобен для длительного ношения. Его можно рекомендовать для творческой фото- им видеосъемки, а низкая цена делает его доступным для фотолюбителей с ограниченным бюджетом.