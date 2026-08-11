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Объектив 7Artisans 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5) (б/у)

  • 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5)
  • 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5)
  • 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5)
  • 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5)
  • 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5)
  • 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5)
  • 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5)
Код товара:УТ-00096164
Артикул:б/у-ВО32 К 2026-08-11/7

Товар не найден

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Описание
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Описание

7artisans 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) - с.н. 2313764 (состояние 5)
Код товара: УТ-00096164

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. незначительные следы использования.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.