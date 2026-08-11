Объектив 7Artisans 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096164 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-08-11/7 Код товара: УТ-00096164 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-08-11/7 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики 7artisans 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) - с.н. 2313764 (состояние 5)

Код товара: УТ-00096164



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. незначительные следы использования.



Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание 7artisans 35mm f/1.4 Nikon Z (APS-C) - с.н. 2313764 (состояние 5)

Код товара: УТ-00096164



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. незначительные следы использования.



Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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