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Объектив 7Artisans 25mm f/1.8 MFT (состояние 5) (б/у)

  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
  • 25mm f/1.8 MFT (состояние 5)
Код товара:УТ-00096864
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-02/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096864

Фототехника прошла проверку на работоспособность
Состояние: 5, незначительные следы использования;
S/n: 45716;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.