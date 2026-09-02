Объектив 7Artisans 25mm f/1.8 MFT (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096864 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-02/1 Код товара: УТ-00096864 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-02/1 Код товара: УТ-00096864 Фототехника прошла проверку на работоспособность

Состояние: 5, незначительные следы использования;

S/n: 45716;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00096864 Фототехника прошла проверку на работоспособность

Состояние: 5, незначительные следы использования;

S/n: 45716;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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