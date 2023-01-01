Описание

Компактный умеренно-широкоугольный объектив для камер APS-C формата: в 35-мм эквиваленте фокусное расстояние составляет 36 мм. Объектив полностью мануальный: и фокусировка, и установка диафрагмы осуществляется вручную. Он выполнен в полностью металлическом корпусе, но защита от пыли и влаги отсутствует. При фокусировке передняя часть объектива выезжает вперед, то есть фокусировка осуществляется смещением всего линзоблока, а не отдельных групп линз. Кольцо диафрагмы вращается плавно, без отсечек, что интересно для творческой видеосъемки, но может вызывать неудобства при фотографировании.

Объектив в целом больше ориентирован на видеосъемку: как можно видеть из графика MTF, он не отличается высокой резкостью даже по центру, для ее достижения вам придется закрыть диафрагму как минимум до f/2.8 - f/4. К сожалению, границы кадра в любом случае останутся мягкими, даже на f/8. Для фотографирования это плохие новости, однако видеосъемка предъявляет гораздо меньшие требования к разрешающей способности оптики: если на неподвижном изображении это бросается в глаза, то в движении это заметно гораздо меньше. Кроме того, при съемке на открытой диафрагме вы получите такой софт-фокус «мечтательный» эффект (эффект сновидений), который можно использовать в определенных ситуациях.

Как можно видеть, оптическая схема не отличается особой сложностью: 7 элементов в 6 группах. Для коррекции аберраций в нее добавили 2 низкодисперсионных (ED) элемента, однако хроматические аберрации все равно заметны. Линейная дисторсия довольно незначительная, как и виньетирование. В оптической схеме нет асферических элементов, но боке все равно нельзя назвать мягким, оно довольно загруженное, резковатое.

В целом, основными преимуществами данного объектива являются компактность, небольшой вес и доступная цена – это один из самых дешевых объективов 24mm f/1.4. Высокая светосила позволяет снимать в условиях недостаточной освещенности, но съемка с полностью открытой диафрагмой на мануальной оптике потребует наработки определенных навыков. В качестве ближайшей альтернативы можно рассмотреть 7artisans 25mm f/1.8.