Кинообъектив для камер формата Super 35 (APS-C). Главной особенностью этой модели является 4х парфокальный оптический зум: при трансфокации дистанция фокусировки не изменяется. Выпускается с байонетами ARRI PL и Canon EF, а с помощью адаптеров его можно установить практически на любую современную фото- или видеосистему. Управление полностью мануальное, электроника отсутствует. Все кольца оснащены стандартной гребенкой с зубьями 0.8 MOD: вы можете использовать практически любые ручные или электронные приводы follow focus.

Кольца вращаются плавно, с небольшим постоянным сопротивлением. Кольцо фокусировки имеет очень длинный ход 240°, что позволяет наводиться с высокой точностью. Кольца трансфокации и диафрагмы имеют меньший ход (100° и 90° соответственно), все кольца снабжены яркой и четкой маркировкой, при этом отметки располагаются в углублениях (окошках) внутри корпуса, что должно защитить их от истирания при интенсивном использовании. Корпус полностью выполнен из металла и собран весьма качественно. Для установки на штатив предусмотрен небольшой адаптер с резьбовым отверстием 3/8". Надо заметить, что объектив достаточно тяжелый (2.3 кг), поэтому на штативе или подвесе камеру лучше фиксировать именно через него.

Если судить по графикам MTF, по резкости объектив вполне подойдет для съемки в 4К или 6K разрешении. Он также обладает очень приятным, мягким боке, что видно по примерам. Из аберраций: в небольших количествах присутствует хроматика, виньетирование незначительное, заметно только в широкоугольном положении. В положении 24 мм также заметна небольшая бочкообразная дисторсия, которая исправляется при трансфокации. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) немного заметно только в широкоугольном положении, в положениях 50 или 96 мм оно отсутствует. Как мы упоминали в самом начале, объектив парфокальный, что позволяет пользователю с легкостью совершать «наезд» или «отъезд» камеры – точка фокуса остается на своем месте. Для корректной работы на камерах различных систем может потребоваться настройка заднего фокуса, для этого на корпусе имеется отдельное кольцо.

В стандартный комплект входит объектив, набор винтов, адаптер для светофильтров 86 мм, документация и герметичный противоударный кейс.