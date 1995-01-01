Описание

Объектив серии Vision, включающей модели 25, 35 и 50 мм T1.05, а также 12mm T2.9. По используемой оптике это известные объективы 7artisans 25, 35 и 50 мм f/0.95, 12mm f/2.8, изменения коснулись только конструкции корпуса. Длина хода кольца фокусировки увеличена до 270°, что позволяет наводиться плавнее и точнее. Оба кольца (фокусировки и диафрагмы) оснащены стандартными зубьями MOD 0.8 для установки приводов follow focus. Расположение колец, диаметр корпуса и диаметр резьбы под светофильтры у всех объективов одинаковые, что позволяет быстро заменить один из них на другой, без длительной перенастройки всех аксессуаров. Диафрагма вращается плавно, без отсечек.

Центр кадра очень резок даже на открытой диафрагме, края подтягиваются при закрытии на пару ступеней. Объектив обладает исправленной геометрией: подушкообразная дисторсия составляет менее 1%, что является впечатляющим результатом для сверхширокоугольного объектива. Хроматические аберрации также хорошо контролируются – на видео они будут практически незаметны. Объектив использует внутреннюю фокусировку с плавающими группами линз, поэтому даже на минимальной дистанции аберрации не усиливаются. Объектив неплохо справляется с контровым светом: сильные ореолы появятся только при наличии очень ярких источников света прямо в границах кадра.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, защиты от пыли и влаги нет. Управление полностью мануальное, электроника отсутствует. Наибольший интерес данный объектив представляет как часть системы: за сравнительно небольшие деньги вы получаете хорошо подогнанные друг к другу объективы, которые можно быстро менять в ходе съемки. Объективы выпускаются с креплениями Sony E, Canon RF, L-Mount, Fujifilm X и Micro 4/3.