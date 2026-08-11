Объектив 7Artisans 12mm f/2.8 II Nikon Z (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096163 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-08-11/4 Код товара: УТ-00096163 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-08-11/4 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики 7Artisans 12mm f/2.8 II Nikon Z - с.н. 54977 (состояние 5)

Код товара: УТ-00096163



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание 7Artisans 12mm f/2.8 II Nikon Z - с.н. 54977 (состояние 5)

Код товара: УТ-00096163



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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