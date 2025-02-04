Бюджетный сверхширокоугольный объектив для беззеркальных камер форматов APS-C и Micro 4/3 (выпускается с несколькими вариантами крепления). Исправленная геометрия (дисторсия практически незаметна) делает его прекрасным выбором для пейзажа, съемки архитектуры, интерьеров, путешествий, уличной съемки и так далее. Благодаря широкому углу обзора он также отлично подходит для видеоблогинга или репортажной видеосъемки.

Это объектив второго поколения (II). Что изменилось? Во-первых, была добавлена резьба для светофильтров 67 мм (ранее было необходимо приобретать специальный адаптер). Это значительно упрощает, к примеру, съемку с ND фильтрами, которые часто используются в пейзажной фотографии, а также в видеосъемке для увеличения выдержки.

Минимальная дистанция фокусировки сократилась с 0.2 до 0.15 м, что позволяет создавать интересные композиции с крупным планом небольшого объекта и широкой перспективой в качестве фона. Резкость по центру хорошая даже на открытой диафрагме, но для достижения оптимальной резкости по всему кадру диафрагму придется прикрыть на несколько ступеней. Хроматические аберрации (цветная кайма контрастных объектов, ложные цвета) находятся на незначительном уровне, объектив также хорошо справляется с контровым светом.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, но бюджетность заметна: к примеру, маркировки нанесены без гравировки корпуса, поэтому с объективом надо обращаться достаточно бережно, чтобы они не стерлись со временем. Фокусировочное кольцо имеет довольно короткий ход, около 90°, причем ход между 1 м и бесконечностью составляет около 2°, что не очень удобно для фокусировки на средних дистанциях. При этом вблизи (на расстоянии до 1 метра) фокусироваться легко и комфортно, достаточно включить на камере какой-либо электронный помощник: фокус-пикинг и/или 100% увеличение части кадра. Диафрагма работает без отсечек по ступеням. Электронная связь с камерой отсутствует – управление фокусировкой и диафрагмой осуществляются только вручную, но научиться этому с современными камерами достаточно просто: они умеют сами подбирать выдержку и/или ISO, так что вам остается только определиться с желаемой глубиной резкости, а про фокусировку уже было сказано выше.

В целом, 7Artisans 12mm f/2.8 II можно рекомендовать для широкого круга фотографов и видеографов. Доступная цена, очень широкий угол обзора и отсутствие серьезных оптических аберраций делает 7artisans 12mm f/2.8 II привлекательным вариантом для многих сюжетов.