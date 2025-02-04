7artisans 10mm T2.1 – один из 6 фиксфокальных объективов линейки HOPE Prime. Это полностью мануальные объективы для беззеркальных камер форматов APS-C / Super 35 и Micro 4/3, выпускаются для различных систем. В линейку входят объективы 10, 16, 25, 35, 50 и 85 мм. Все объективы серии обладают одинаковой светосилой T2.1.

Объективы стандартизированы по размеру: хотя они немного отличаются по длине, диаметр корпуса одинаковый (83 мм), резьба для светофильтров тоже (77 мм, за исключением 16mm T2.1, который идет без резьбы), кольца фокусировки и диафрагмы располагаются на одном и том же месте у всех объективов линейки. Это удобно для ситуаций, когда вам необходимо заменить один объектив на другой: можно быстро снять компендиум, отвести в сторону follow focus моторы, поменять объективы и вернуть все на место, буквально за одну-две минуты. Благодаря небольшому весовому разбросу (от 600 до 805 г), новая балансировка камеры на подвесе, как правило, не требуется.

Все объективы серии имеют одинаковый ход кольца фокусировки: 260°, а кольца снабжены стандартной гребенкой для навесных моторов фокусировки или ручных приводов. Столь длинный ход обеспечивает высокую точность и плавность наведения. Несмотря на низкую цену (для кинооптики), все объективы качественно собраны: кольца вращаются очень плавно, с постоянным умеренным сопротивлением, хотя есть некоторые странности: к примеру, у кольца диафрагмы длина хода от T2.1 до T2.8 занимает примерно столько же, сколько расстояние от T8 до T22. Интересно сделаны крышки корпуса: они тоже металлические, с мягким внутренним уплотнителем, поэтому просто накидываются на объектив спереди, а на фронтальной поверхности у них крупно обозначено фокусное расстояние: это позволяет быстро определить модель объектива, когда несколько похожих лежат рядом друг с другом в кофре.

Важной особенностью объективов HOPE Prime является почти полностью скомпенсированное «дыхание фокуса»: при изменении дистанции фокусировки границы кадра остаются на месте.

Все объективы совместимы с системой автоматической фокусировки DJI Focus Pro. Они уже внесены в память модуля DJI, поэтому не требуют дополнительной калибровки перед использованием.

По качеству изображения объективы линейки не совсем однородны. К примеру, самый широкоугольный 10mm T2.1 обладает достаточно мягкими краями, которые подтягиваются только приблизительно к T4. Остальные 5 объективов подобного не демонстрируют, они достаточно резкие от края до края. К сожалению, объективы неоднородны и по цветовому балансу: одни ближе к нейтральному серому, другие дают фиолетовый оттенок, третьи – тепло-желтоватый. Для оптики этой ценовой категории это можно назвать приемлемым, цвета можно поправить на этапе монтажа и обработки.

Приятной особенностью линейки HOPE Prime является уверенная коррекция хроматических аберраций: сильная хроматика заметна только у 16mm T2.1, у всех остальных она находится или на малозаметном, или даже на полностью исправленном уровне. Включая продольные (осевые) хроматические аберрации в расфокусированных областях изображения.

Из не очень приятных моментов: почти все объективы линейки (за исключением 10mm T2.1) демонстрируют сильные блики и ореолы при съемке с ярким контровым светом. Хотя элементы и покрыты многослойным просветляющим покрытие с олеофобным и водоотталкивающим слоем, этого не всегда бывает достаточно, поэтому мы советуем использовать бленды-компендиумы. Вы также можете использовать блики и ореолы в творческих целях.

Все объективы серии обладают достаточно приятным боке, у большей части моделей стоит 10-лепестковая диафрагма, у 25mm T2.1 – 11 лепестковая. Интересно, что объективы 50 и 85 мм можно легко использовать на полнокадровых камерах (хотя подобный функционал и не заявлен производителем) – виньетирование у них минимальное. У других объективов виньетирование сильнее, больше всего оно заметно у 10, 16 и 25 мм. У этих моделей также заметна бочкообразная дисторсия (поскольку они не могут полагаться на внутрикамерные коррекции, как большая часть автофокусной оптики).

Вы можете как приобрести все объективы серии HOPE Prime сразу, так и выбрать интересующие модели по фокусному расстоянию (помните про кроп-фактор). Да, у серии есть определенные шероховатости в плане однородности изображения, которые мы упоминали выше, но для этой ценовой категории это можно считать нормальным: качество изображения в целом очень хорошее, а точно сбалансированная по цвету оптика профессионального уровня стоит примерно на порядок выше (и даже не вспоминаем про такие бренды как Zeiss, ARRI или Cooke). Поэтому серию HOPE Prime от 7artisans можно рекомендовать для видеографов, которые хотят попробовать для себя съемку на мануальные кинообъективы. Это сложно, но интересно, поскольку дает вам полный контроль за фокусом и изображением в целом. Вы можете тратить большие деньги на аренду «серьезной» оптики, или можете сначала потренироваться на 7artisans – а затем, кто знает, может быть вы и не захотите от них отказываться.

Объективы выпускаются в черном и в титаново-сером цвете корпуса.