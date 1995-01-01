Диагональный* фишай-объектив 7Artisans 10mm f/2.8 Mark II предназначен для полнокадровых беззеркальных камер, на которых он обеспечивает угол обзора 185° (по диагонали), что недостижимо с обычными сверхширокоугольными («исправленными») объективами. Как и практически все объективы подобного типа, обладает сильным виньетированием и линейными искажениями геометрии кадра (эффект дверного глазка), что при желании можно исправить на этапе обработки. Применяется в творческой фото-и видеографии, может использоваться в астрофотографии, в съемке интерьеров, и так далее.

* Термин «диагональный» означает, что объектив покрывает всю площадь кадра, не оставляя черных краев.

Оптическая схема была существенно обновлена по сравнению с первой версией: добавлен один асферический элемент, а число линз со сверхнизкой дисторсией увеличилось до 2. Пользователи отмечают отличную резкость и невысокий уровень хроматических аберраций (каемок из ложных цветов по контурам контрастных объектов). 10 лепестковая диафрагма при закрытии до f/16 создает красивые 10-лучевые звезды.

Управление полностью ручное, но в современных камерах это не составляет больших проблем: для фокусировки можно включать ассистентов, таких как фокус-пикинг или увеличение выбранной области, а также пользоваться шкалой дистанций на корпусе объектива. Кольцо диафрагмы вращается плавно, без отсечек.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, пользователи также отмечают высокое качество сборки: кольца вращаются с определенным сопротивлением, передняя крышка фиксируется плотно и так далее. Дизайн корпуса также был обновлен, теперь объектив внешне выглядит более современно.

В целом, это очень приятный и доступный для полнокадровой оптики объектив. Нужно отметить, что несмотря на улучшения цена его выросла довольно незначительно. Для камер APS-C формата мы рекомендовали бы другие модели от 7artisans: 7.5mm f/2.8 II FishEye (диагональный) и 4mm f/2.8 Fisheye (циркулярный) – они будут оптимизированы под угол поля зрения вашей камеры и создадут более выраженный эффект фишай-дисторсии.

Характеристики