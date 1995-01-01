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Объектив 7Artisans 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE

  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
  • 10mm f/2.8 Mark II Fisheye Sony FE
Код товара:УТ-00087132
Артикул:10F28B-E II

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Диагональный* фишай-объектив 7Artisans 10mm f/2.8 Mark II предназначен для полнокадровых беззеркальных камер, на которых он обеспечивает угол обзора 185° (по диагонали), что недостижимо с обычными сверхширокоугольными («исправленными») объективами. Как и практически все объективы подобного типа, обладает сильным виньетированием и линейными искажениями геометрии кадра (эффект дверного глазка), что при желании можно исправить на этапе обработки. Применяется в творческой фото-и видеографии, может использоваться в астрофотографии, в съемке интерьеров, и так далее.
* Термин «диагональный» означает, что объектив покрывает всю площадь кадра, не оставляя черных краев.

Оптическая схема была существенно обновлена по сравнению с первой версией: добавлен один асферический элемент, а число линз со сверхнизкой дисторсией увеличилось до 2. Пользователи отмечают отличную резкость и невысокий уровень хроматических аберраций (каемок из ложных цветов по контурам контрастных объектов). 10 лепестковая диафрагма при закрытии до f/16 создает красивые 10-лучевые звезды.

Управление полностью ручное, но в современных камерах это не составляет больших проблем: для фокусировки можно включать ассистентов, таких как фокус-пикинг или увеличение выбранной области, а также пользоваться шкалой дистанций на корпусе объектива. Кольцо диафрагмы вращается плавно, без отсечек.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, пользователи также отмечают высокое качество сборки: кольца вращаются с определенным сопротивлением, передняя крышка фиксируется плотно и так далее. Дизайн корпуса также был обновлен, теперь объектив внешне выглядит более современно.

В целом, это очень приятный и доступный для полнокадровой оптики объектив. Нужно отметить, что несмотря на улучшения цена его выросла довольно незначительно. Для камер APS-C формата мы рекомендовали бы другие модели от 7artisans: 7.5mm f/2.8 II FishEye (диагональный) и 4mm f/2.8 Fisheye (циркулярный) – они будут оптимизированы под угол поля зрения вашей камеры и создадут более выраженный эффект фишай-дисторсии.

Характеристики

  • Байонет: Sony E
  • Фокусное расстояние: 10 мм
  • Относительное отверстие: 1:2.8
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.15 м
  • Угол поля зрения: 185°
  • Конструкция объектива: 11 элементов в 8 группах, их них 1 асферический и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией (ED)
  • Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
  • Число лепестков диафрагмы: 10
  • Вес: 602 г
  • Размеры: 75 х 95 мм
  • Особые характеристики: встроенная бленда, изображения и форма корпуса даны для версии с креплением Sony E
  • Дата анонса: ноябрь 2024 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя
  • Страна производства: Китай