Описание

Недорогой фишай-объектив для полнокадровых беззеркальных камер. Достаточно небольшой и легкий, хорошо сочетается с современными камерами. По качеству изображения сопоставим с более дорогими аналогами: на открытой диафрагме края изображения получаются довольно мягкими, для хорошей резкости от края до края диафрагму придется закрыть до f/5.6 – f/8. Низкодисперсионный элемент в оптической схеме помогает корректировать хроматические аберрации, они заметны в основном по краям изображения.

Из других аберраций относительно заметно виньетирование на открытой диафрагме, и, конечно, искажения геометрии, но это свойственно всем фишай-объективам. Корпус полностью металлический, кольцо фокусировки имеет достаточно длинный ход, около 120°. Сектор между 0.6 м и бесконечностью довольно узкий, но благодаря огромной глубине резкости вы можете поставить фокус приблизительно на 1 м и вообще больше его не трогать, за исключением ситуаций, когда нужно сфокусироваться на чем-то вплотную. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0.17 м (менее 10 см от переднего края объектива). При фокусировке все перемещение линз осуществляется внутри корпуса («плавающие группы линз») – это не только удобно, но и корректирует аберрации. Кольцо диафрагмы вращается бесступенчато, плавно, что хорошо для съемки видео. Оно вынесено вперед, чтобы вы реже задевали его случайно.

Объектив полностью мануальный, без встроенного чипа, не имеет связи с камерой.

Благодаря сверхширокому углу обзора 7artisans 10mm f/2.8 Fisheye хорошо подходит для творческой фото- и видеосъемки.