Фотоальбом на рождение ребенка. Лицевая сторона обложки оправлена в металлическую рамку, в которую можно вставить 4 фото 4х6 см и 1 фото 8х11 см. Задняя и внутренняя части обложки отделаны черным бархатом. Внутри пластиковые страницы с кармашками для 48 фотографий 10х15 см, по 2 фото на странице, между фотографиями есть поля для подписи. Красивый фотоальбом подходит для всех новорожденных: как мальчиков, так и девочек. Великолепный подарок на день рождения или крестины.