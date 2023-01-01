Фотоальбом Oldena 48 фото 10x15 детский, металлическая обложка, бежевый
Код товара : УТ-00009236
Артикул : PBYG-M96
320 ₽
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2 недели
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Металл
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
40 фото
Описание
Фотоальбом на рождение ребенка. Лицевая сторона обложки оправлена в металлическую рамку, в которую можно вставить 4 фото 4х6 см и 1 фото 8х11 см. Задняя и внутренняя части обложки отделаны черным бархатом. Внутри пластиковые страницы с кармашками для 48 фотографий 10х15 см, по 2 фото на странице, между фотографиями есть поля для подписи. Красивый фотоальбом подходит для всех новорожденных: как мальчиков, так и девочек. Великолепный подарок на день рождения или крестины.