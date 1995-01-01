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Фоторамка INNOVA 323-400, белая, деревянная, 15x20 см

  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
  • 323-400, белая, деревянная, 15x20 см
Код товара:УТ-00079319
Артикул:323-400 15x20

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фоторамки INNOVA с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис этот элегантный элемент декора. Фоторамка INNOVA станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль в оформлении интерьера.

  • Материал багета: Дерево
  • Защитное стекло: пластик, перед использованием нужно снять защитную плёнку с 2х сторон
  • Ножка-подставка: есть у формата 10х15, 15х20, 20х30, у формата 30х40 ножки нет
  • Подвесная система: есть у всех форматов (горизонтально и вертикально)