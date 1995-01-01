Правила использования электронных подарочных карт



1. Настоящие Правила определяют порядок оформления и использования электронных подарочных карт «Яркий фотомаркет» (далее – «Правила» и «Карта»/«Подарочная Карта» соответственно).



2. Настоящие Правила являются публичной офертой юридического лица на стороне продавца (далее – Продавец):

• ООО "Яркий Мир"

ИНН 7801073290, КПП 781301001, ОГРН 1027800561381

Юр.адрес:197046 , г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.32, Лит.У, оф. 308.

3. Полный перечень магазинов Продавца доступен по ссылке https://www.yarkiy.ru/pickup_points. Карта не может быть использована для оплаты online-заказов оформленных на сайтах компании.

4. Акцептом оферты настоящих Правил (то есть полным и безоговорочным принятием всех условий настоящей оферты) является внесение денежных средств на стороне Продавца и получение у него Подарочной Карты. «Подарочная карта» будет выпущена в виде «электронной карты».

5. С момента акцепта настоящей оферты у любого лица на стороне Продавца возникает обязанность принять у предъявителя оплаченную Подарочную карту в счет оплаты товаров/услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.

6. Подарочная карта удостоверяет право Держателя карты (тот, кто предъявляет карту в счет оплаты товаров/услуг в магазине) на условиях настоящей оферты заключить договор розничной купли-продажи для приобретения в любом магазине на стороне Продавца товара в ассортименте и по стоимости, которые будут установлены Продавцом на дату заключения договора розничной купли-продажи.

7. Электронная Подарочная Карта - это электронный документ, подтверждающий внесение аванса за товары/услуги, реализуемые в сети магазинов Продавца. При этом Карта не является ценной бумагой или платежным средством в соответствии с законодательством РФ.

8. Приобретение Карты свидетельствует о заключении между Продавцом и Приобретателем электронной Подарочной Карты/лицом, которому Приобретатель Подарочной Парты передал Подарочную Карту – Держателем, договора на условиях настоящих Правил, в соответствии с которым Приобретатель/Держатель имеет право в течение срока действия электронной Подарочной Карты приобрести товар на сумму, равную номиналу Карты из ассортимента и по ценам, представленных в указанных в магазинах Продавца.

9. Номинал Карты указывается в рублях и соответствует фактическому остатку внесенного на Карту аванса для дальнейшего приобретения товаров. Номинал Карты при ее покупке может быть равен любой сумме в пределах от 500 до 150 000 рублей, кратной 500 рублям.

10. Срок действия Карты указывается на Карте и равен 36 месяцам с даты отправки ее Держателю (по номеру телефона в смс-сообщении, либо по email).

11. При приобретении Карты Приобретатель (физическое лицо) получает также и кассовый чек на сумму принятых в счет дальнейшей оплаты товара денежных средств.

12. Оплата Карты для физических лиц возможна банковской картой. Баллы по программе лояльности сети «Яркий фотомаркет» в счет оплаты Карт не принимаются и не начисляются на ее стоимость.

13. Карта доступна для использования в розничных магазинах с момента ее получения Держателем, дополнительной активации не требуется.

14. Приобретение и использование Карты свидетельствует о согласии Приобретателя/Держателя Карты с настоящими Правилами и означает принятие оферты (акцепт), т.е. принятие Приобретателем/Держателем Карты всех обозначенных в Правилах условий.

15. В случае передачи Карты ее Держателем третьему лицу, Держатель обязан ознакомить это третье лицо с настоящими Правилами, а также сроком действия Карты.

16. Для осуществления оплаты товаров с помощью Карты применяется аутентификация по пин-коду. Пин-код направляется в виде смс-сообщения на номер телефона Держателя Карты, указанный им после нажатия кнопки «Получить пин-код», размещенной на Карте.

17. Для оплаты Картой товаров в розничном магазине обязательно предъявление Карты кассиру в электронном или распечатанном виде.

18. Приобретатель/Держатель Карты самостоятельно несет ответственность за передачу средств идентификации Карты (персональной ссылки на Карту, пин-кода) третьим лицам.

19. Карту можно использовать для оплаты покупок многократно в течение срока ее действия до полного расходования ее номинала (остатка).

20. В случае, если сумма оплаты Картой меньше, чем текущий остаток ее номинала, неизрасходованная часть сохраняется на Карте в пределах ее срока действия.

21. Узнать актуальный остаток номинала Карты возможно следующими способами:

а) в розничном магазине сети «Яркий фотомаркет» или в фотоцентрах Foto-one;

б) в Центре поддержки клиентов «Яркий фотомаркет» по тел. 8 800 555 0102.

22. В том случае, если Держателем Карты выбраны товары на сумму, превышающую остаток номинала Карты, Держатель производит доплату разницы в стоимости товара наличными денежными средствами или с помощью банковской карты.

23. Продавец не осуществляет проверку прав предъявителя Карты на использование таковой. Любые действия, совершенные фактическим Держателем с использованием Карты, считаются совершенными Приобретателем/Держателем Карты.

24. При оплате Картой выбранного товара Держатель получает кассовый чек, свидетельствующий о факте оплаты товара Картой.

25. При оплате покупок Картой для Держателя сохраняются все действующие акции, а также условия Программы лояльности.

26. Обмен и/или возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием Карты осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

27. Карта может быть пополнена только один раз в момент ее приобретения.