Правила использования электронных подарочных карт
1. Настоящие Правила определяют порядок оформления и использования электронных подарочных карт «Яркий фотомаркет» (далее – «Правила» и «Карта»/«Подарочная Карта» соответственно).
2. Настоящие Правила являются публичной офертой юридического лица на стороне продавца (далее – Продавец):
• ООО "Яркий Мир"
ИНН 7801073290, КПП 781301001, ОГРН 1027800561381
Юр.адрес:197046 , г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.32, Лит.У, оф. 308.
3. Полный перечень магазинов Продавца доступен по ссылке https://www.yarkiy.ru/pickup_points. Карта не может быть использована для оплаты online-заказов оформленных на сайтах компании.
4. Акцептом оферты настоящих Правил (то есть полным и безоговорочным принятием всех условий настоящей оферты) является внесение денежных средств на стороне Продавца и получение у него Подарочной Карты. «Подарочная карта» будет выпущена в виде «электронной карты».
5. С момента акцепта настоящей оферты у любого лица на стороне Продавца возникает обязанность принять у предъявителя оплаченную Подарочную карту в счет оплаты товаров/услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.
6. Подарочная карта удостоверяет право Держателя карты (тот, кто предъявляет карту в счет оплаты товаров/услуг в магазине) на условиях настоящей оферты заключить договор розничной купли-продажи для приобретения в любом магазине на стороне Продавца товара в ассортименте и по стоимости, которые будут установлены Продавцом на дату заключения договора розничной купли-продажи.
7. Электронная Подарочная Карта - это электронный документ, подтверждающий внесение аванса за товары/услуги, реализуемые в сети магазинов Продавца. При этом Карта не является ценной бумагой или платежным средством в соответствии с законодательством РФ.
8. Приобретение Карты свидетельствует о заключении между Продавцом и Приобретателем электронной Подарочной Карты/лицом, которому Приобретатель Подарочной Парты передал Подарочную Карту – Держателем, договора на условиях настоящих Правил, в соответствии с которым Приобретатель/Держатель имеет право в течение срока действия электронной Подарочной Карты приобрести товар на сумму, равную номиналу Карты из ассортимента и по ценам, представленных в указанных в магазинах Продавца.
9. Номинал Карты указывается в рублях и соответствует фактическому остатку внесенного на Карту аванса для дальнейшего приобретения товаров. Номинал Карты при ее покупке может быть равен любой сумме в пределах от 500 до 150 000 рублей, кратной 500 рублям.
10. Срок действия Карты указывается на Карте и равен 36 месяцам с даты отправки ее Держателю (по номеру телефона в смс-сообщении, либо по email).
11. При приобретении Карты Приобретатель (физическое лицо) получает также и кассовый чек на сумму принятых в счет дальнейшей оплаты товара денежных средств.
12. Оплата Карты для физических лиц возможна банковской картой. Баллы по программе лояльности сети «Яркий фотомаркет» в счет оплаты Карт не принимаются и не начисляются на ее стоимость.
13. Карта доступна для использования в розничных магазинах с момента ее получения Держателем, дополнительной активации не требуется.
14. Приобретение и использование Карты свидетельствует о согласии Приобретателя/Держателя Карты с настоящими Правилами и означает принятие оферты (акцепт), т.е. принятие Приобретателем/Держателем Карты всех обозначенных в Правилах условий.
15. В случае передачи Карты ее Держателем третьему лицу, Держатель обязан ознакомить это третье лицо с настоящими Правилами, а также сроком действия Карты.
16. Для осуществления оплаты товаров с помощью Карты применяется аутентификация по пин-коду. Пин-код направляется в виде смс-сообщения на номер телефона Держателя Карты, указанный им после нажатия кнопки «Получить пин-код», размещенной на Карте.
17. Для оплаты Картой товаров в розничном магазине обязательно предъявление Карты кассиру в электронном или распечатанном виде.
18. Приобретатель/Держатель Карты самостоятельно несет ответственность за передачу средств идентификации Карты (персональной ссылки на Карту, пин-кода) третьим лицам.
19. Карту можно использовать для оплаты покупок многократно в течение срока ее действия до полного расходования ее номинала (остатка).
20. В случае, если сумма оплаты Картой меньше, чем текущий остаток ее номинала, неизрасходованная часть сохраняется на Карте в пределах ее срока действия.
21. Узнать актуальный остаток номинала Карты возможно следующими способами:
а) в розничном магазине сети «Яркий фотомаркет» или в фотоцентрах Foto-one;
б) в Центре поддержки клиентов «Яркий фотомаркет» по тел. 8 800 555 0102.
22. В том случае, если Держателем Карты выбраны товары на сумму, превышающую остаток номинала Карты, Держатель производит доплату разницы в стоимости товара наличными денежными средствами или с помощью банковской карты.
23. Продавец не осуществляет проверку прав предъявителя Карты на использование таковой. Любые действия, совершенные фактическим Держателем с использованием Карты, считаются совершенными Приобретателем/Держателем Карты.
24. При оплате Картой выбранного товара Держатель получает кассовый чек, свидетельствующий о факте оплаты товара Картой.
25. При оплате покупок Картой для Держателя сохраняются все действующие акции, а также условия Программы лояльности.
26. Обмен и/или возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием Карты осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
27. Карта может быть пополнена только один раз в момент ее приобретения.