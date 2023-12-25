График работы магазинов в праздничные дни
25 Декабря 2023
Компания «Яркий фотомаркет» поздравляет всех с Новым 2024 годом!
Желает от всей души счастья, любви, благополучия, ярких событий, новых впечатлений и только положительных эмоций!
Желает от всей души счастья, любви, благополучия, ярких событий, новых впечатлений и только положительных эмоций!
В период новогодних праздников магазины нашей сети в городах Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург будут работать в следующем режиме:
31 декабря – с 9.00 до 19:00
1 января – выходной
2 января – с 10:00 до 21:00
с 3 января – все наши магазины работают в обычном режиме
Магазин в г. Москва по адресу Красная площадь, дом 3, ГУМ на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:
15-30 декабря – с 10.00 до 23:00
31 декабря – с 10.00 до 20:00
1 января – выходной
2 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 22:00
15-30 декабря – с 10.00 до 23:00
31 декабря – с 10.00 до 20:00
1 января – выходной
2 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 22:00
Магазин в г. Москва по адресу Бумажный проезд, дом 14, стр. 2 на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:
31 декабря – с 10.00 до 19:00
1 января – выходной
2 января – с 10:00 до 22:00
Магазин, расположенный в торговом комплексе «Космос» (Санкт-Петербург), на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:
31 декабря – с 10.00 до 19:00
1 января – выходной
2 января – с 14:00 до 22:00
с 3 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 22:00
Магазины, расположенные в торговых комплексах О'КЕЙ (Санкт-Петербург), работают по следующему графику:
31 декабря – с 10.00 до 20:00
1 января – выходной
2 января – в обычном режиме, с 10:00 до 22:00
Магазин, расположенный в городе Кириши, на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:
31 декабря – с 10.00 до 19:00
1 января – выходной
2 января – с 11:00 до 20:00
с 3 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 20:00
Магазин, расположенный в городе Выборг, на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:
31 декабря – с 10.00 до 19:00
1 января – выходной
2 января – с 11:00 до 20:00
с 3 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 20:00
График работы интернет-магазина yarkiy.ru в новогодние праздники:
31 декабря – до 20:00
1 января – выходной
с 2 января – с 9:00 до 21:00
Доставка заказов курьерской службой по Санкт-Петербургу и Москве будет осуществляться с 3 января 2024 г. Отправка заказов по России будет осуществляться с 3 января 2024 г. Обращаем ваше внимание на то, что для всех отправлений заказов по России, принятых в период с 22 по 31 декабря 2023 года, сроки доставки могут быть увеличены и доставка гарантируется только после новогодних праздников с 10 января 2024 года.
Доставка заказов курьерской службой по Санкт-Петербургу и Москве будет осуществляться с 3 января 2024 г. Отправка заказов по России будет осуществляться с 3 января 2024 г. Обращаем ваше внимание на то, что для всех отправлений заказов по России, принятых в период с 22 по 31 декабря 2023 года, сроки доставки могут быть увеличены и доставка гарантируется только после новогодних праздников с 10 января 2024 года.
С Новым 2024 годом! Ждём вас в наших магазинах. Приходите за покупками и подарками!