Компания «Яркий фотомаркет» поздравляет всех с Новым 2024 годом!

​Желает от всей души счастья, любви, благополучия, ярких событий, новых впечатлений и только положительных эмоций!





В период новогодних праздников магазины нашей сети в городах Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург будут работать в следующем режиме:

31 декабря – с 9.00 до 19:00

1 января – выходной

2 января – с 10:00 до 21:00

с 3 января – все наши магазины работают в обычном режиме





Магазин в г. Москва по адресу Красная площадь, дом 3, ГУМ на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:



15-30 декабря – с 10.00 до 23:00



31 декабря – с 10.00 до 20:00



1 января – выходной



2 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 22:00



Магазин в г. Москва по адресу Бумажный проезд, дом 14, стр. 2 на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:

31 декабря – с 10.00 до 19:00

1 января – выходной

2 января – с 10:00 до 22:00





Магазин, расположенный в торговом комплексе «Космос» (Санкт-Петербург), на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:

31 декабря – с 10.00 до 19:00

1 января – выходной

2 января – с 14:00 до 22:00

с 3 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 22:00





Магазины, расположенные в торговых комплексах О'КЕЙ (Санкт-Петербург), работают по следующему графику:

31 декабря – с 10.00 до 20:00

1 января – выходной

2 января – в обычном режиме, с 10:00 до 22:00





Магазин, расположенный в городе Кириши, на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:

31 декабря – с 10.00 до 19:00

1 января – выходной

2 января – с 11:00 до 20:00

с 3 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 20:00





Магазин, расположенный в городе Выборг, на период новогодних праздников будет работать в следующем режиме:

31 декабря – с 10.00 до 19:00

1 января – выходной

2 января – с 11:00 до 20:00

с 3 января и далее – в обычном режиме, с 10:00 до 20:00





График работы интернет-магазина yarkiy.ru в новогодние праздники:

31 декабря – до 20:00

1 января – выходной

с 2 января – с 9:00 до 21:00

Доставка заказов курьерской службой по Санкт-Петербургу и Москве будет осуществляться с 3 января 2024 г. Отправка заказов по России будет осуществляться с 3 января 2024 г. Обращаем ваше внимание на то, что для всех отправлений заказов по России, принятых в период с 22 по 31 декабря 2023 года, сроки доставки могут быть увеличены и доставка гарантируется только после новогодних праздников с 10 января 2024 года.



С Новым 2024 годом! Ждём вас в наших магазинах. Приходите за покупками и подарками!





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