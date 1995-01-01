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Аудиорекордер Zoom M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float

  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
  • M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
Код товара:УТ-00089369
Артикул:M3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Превосходный звук. С каждого дубля.
Портативный микрофон-пушка Zoom M3 MicTrak позволит облагородить ваши проекты превосходным качеством звука, подняв их на новый уровень. Этот накамерный рекордер-стереомикрофон захватывает звук со всеми мельчайшими нюансами, благодаря поддержке технологии 32-bit Float.

Запись в 32-битном формате с плавающей запятой
M3 записывает аудио без клиппинга во время каждого дубля. Поддержка 32-bit Float освобождает вас от необходимости точно настраивать уровни усиления. Неважно, что вы записываете, будь то речь, звуковые эффекты или фоновый шум улицы, каждый дубль будет идеальным.

Готов к съемке на ходу («Run-And-Gun»)
Вы сможете быстро перемещаться между сценами, установив M3 на вашу камеру. Специально разработанный антишоковый подвес минимизирует шум, идущий от камеры, практически не влияя на общий вес конструкции.

Моно и стерео
С легкостью переключайтесь между режимами моно и стерео. В то время как режим моно оптимален для записи реплик, разговоров и интервью, 90° стереорежим позволяет захватывать достоверную, прозрачную картину происходящего, а режим 120º покрывает широкую область, что идеально для записи окружающих звуков (ambience), таких, как шумы улицы или природы, а также для захвата звуковых эффектов.

Больше гибкости на постпроизводстве
M3 всегда сохраняет резервную копию дорожек Mid-Side в формате RAW, позволяя вам отрегулировать ширину стерео в постпроизводстве.

Сохраняйте резервные копии ваших записей
Используйте 3.5-мм выход M3, чтобы подключиться к камере и записывать резервную дорожку. Это будет особенно полезно для последующей синхронизации аудио и видео.

Оптимизация рабочего процесса
Собственное приложение Zoom M3 Edit & Play позволяет вам регулировать ширину стерео и выравнивать громкость в ваших записях, подготавливая их к синхронизации и монтажу.

USB-микрофон
Подключите порт USB-C вашего M3 к ПК, Mac, iOS- или Android-устройству и используйте его в качестве USB-микрофона для онлайн-стриминга или записи в формате подкаст.

Мониторинг и воспроизведение
Используйте отдельный 3.5-мм выход на наушники для мониторинга ваших записей.

Записывайте целый день
С поддержкой карт памяти SDXC емкостью до 1 ТБ и 12 часами работы от пары батареек AA вы сможете положиться на Zoom M3 в течение всего рабочего дня.

Комплект поставки

  • Рекордер M3 MicTrak
  • Антишоковый подвес
  • Ветрозащита (поролон)
  • Стереокабель 3.5 мм TRS для подключения к камере
  • Краткое руководство
Характеристики
Микрофоны: Mid-микрофон (пушка, моно) + Side mic (стерео)
Вход для внешнего микрофона: нет
Формат записи PCM: WAV, 48 кГц, 32-bit Float, стерео
Другие форматы записи: поддержка формата BWF
ВЧ фильтр: есть
Ручное управление уровнем записи: не требуется (работают двойные A/D преобразователи)
Мультитрековая запись: до 4 дорожек одновременно
Метроном: нет
Тюнер: нет
Воспроизведение: выход на наушники 3.5 мм
Динамик: нет
Аудиовыход: 3.5 мм микрофонный на камеру + 3.5 на наушники + цифровой USB-C выход
Другие интерфейсы: -
Дисплей: нет
Встроенная память: нет
Карта памяти: microSDHC / microSDXC до 1 Тб
Питание: 2 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес: 135 г
Размеры: 201.3 х 71.6 х 38 мм
Прочие особенности
Дата анонса: декабрь 2022 г