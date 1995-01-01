Превосходный звук. С каждого дубля.

Портативный микрофон-пушка Zoom M3 MicTrak позволит облагородить ваши проекты превосходным качеством звука, подняв их на новый уровень. Этот накамерный рекордер-стереомикрофон захватывает звук со всеми мельчайшими нюансами, благодаря поддержке технологии 32-bit Float.

Запись в 32-битном формате с плавающей запятой

M3 записывает аудио без клиппинга во время каждого дубля. Поддержка 32-bit Float освобождает вас от необходимости точно настраивать уровни усиления. Неважно, что вы записываете, будь то речь, звуковые эффекты или фоновый шум улицы, каждый дубль будет идеальным.

Готов к съемке на ходу («Run-And-Gun»)

Вы сможете быстро перемещаться между сценами, установив M3 на вашу камеру. Специально разработанный антишоковый подвес минимизирует шум, идущий от камеры, практически не влияя на общий вес конструкции.

Моно и стерео

С легкостью переключайтесь между режимами моно и стерео. В то время как режим моно оптимален для записи реплик, разговоров и интервью, 90° стереорежим позволяет захватывать достоверную, прозрачную картину происходящего, а режим 120º покрывает широкую область, что идеально для записи окружающих звуков (ambience), таких, как шумы улицы или природы, а также для захвата звуковых эффектов.

Больше гибкости на постпроизводстве

M3 всегда сохраняет резервную копию дорожек Mid-Side в формате RAW, позволяя вам отрегулировать ширину стерео в постпроизводстве.

Сохраняйте резервные копии ваших записей

Используйте 3.5-мм выход M3, чтобы подключиться к камере и записывать резервную дорожку. Это будет особенно полезно для последующей синхронизации аудио и видео.

Оптимизация рабочего процесса

Собственное приложение Zoom M3 Edit & Play позволяет вам регулировать ширину стерео и выравнивать громкость в ваших записях, подготавливая их к синхронизации и монтажу.

USB-микрофон

Подключите порт USB-C вашего M3 к ПК, Mac, iOS- или Android-устройству и используйте его в качестве USB-микрофона для онлайн-стриминга или записи в формате подкаст.

Мониторинг и воспроизведение

Используйте отдельный 3.5-мм выход на наушники для мониторинга ваших записей.

Записывайте целый день

С поддержкой карт памяти SDXC емкостью до 1 ТБ и 12 часами работы от пары батареек AA вы сможете положиться на Zoom M3 в течение всего рабочего дня.

Комплект поставки

Рекордер M3 MicTrak

Антишоковый подвес

Ветрозащита (поролон)

Стереокабель 3.5 мм TRS для подключения к камере

Краткое руководство