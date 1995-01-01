Аудиорекордер Zoom M3 MicTrak с микрофоном-пушкой и 32-bit Float
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Характеристики
Описание
Превосходный звук. С каждого дубля.
Портативный микрофон-пушка Zoom M3 MicTrak позволит облагородить ваши проекты превосходным качеством звука, подняв их на новый уровень. Этот накамерный рекордер-стереомикрофон захватывает звук со всеми мельчайшими нюансами, благодаря поддержке технологии 32-bit Float.
Запись в 32-битном формате с плавающей запятой
M3 записывает аудио без клиппинга во время каждого дубля. Поддержка 32-bit Float освобождает вас от необходимости точно настраивать уровни усиления. Неважно, что вы записываете, будь то речь, звуковые эффекты или фоновый шум улицы, каждый дубль будет идеальным.
Готов к съемке на ходу («Run-And-Gun»)
Вы сможете быстро перемещаться между сценами, установив M3 на вашу камеру. Специально разработанный антишоковый подвес минимизирует шум, идущий от камеры, практически не влияя на общий вес конструкции.
Моно и стерео
С легкостью переключайтесь между режимами моно и стерео. В то время как режим моно оптимален для записи реплик, разговоров и интервью, 90° стереорежим позволяет захватывать достоверную, прозрачную картину происходящего, а режим 120º покрывает широкую область, что идеально для записи окружающих звуков (ambience), таких, как шумы улицы или природы, а также для захвата звуковых эффектов.
Больше гибкости на постпроизводстве
M3 всегда сохраняет резервную копию дорожек Mid-Side в формате RAW, позволяя вам отрегулировать ширину стерео в постпроизводстве.
Сохраняйте резервные копии ваших записей
Используйте 3.5-мм выход M3, чтобы подключиться к камере и записывать резервную дорожку. Это будет особенно полезно для последующей синхронизации аудио и видео.
Оптимизация рабочего процесса
Собственное приложение Zoom M3 Edit & Play позволяет вам регулировать ширину стерео и выравнивать громкость в ваших записях, подготавливая их к синхронизации и монтажу.
USB-микрофон
Подключите порт USB-C вашего M3 к ПК, Mac, iOS- или Android-устройству и используйте его в качестве USB-микрофона для онлайн-стриминга или записи в формате подкаст.
Мониторинг и воспроизведение
Используйте отдельный 3.5-мм выход на наушники для мониторинга ваших записей.
Записывайте целый день
С поддержкой карт памяти SDXC емкостью до 1 ТБ и 12 часами работы от пары батареек AA вы сможете положиться на Zoom M3 в течение всего рабочего дня.
Комплект поставки
- Рекордер M3 MicTrak
- Антишоковый подвес
- Ветрозащита (поролон)
- Стереокабель 3.5 мм TRS для подключения к камере
- Краткое руководство
|Характеристики
|Микрофоны:
|Mid-микрофон (пушка, моно) + Side mic (стерео)
|Вход для внешнего микрофона:
|нет
|Формат записи PCM:
|WAV, 48 кГц, 32-bit Float, стерео
|Другие форматы записи:
|поддержка формата BWF
|ВЧ фильтр:
|есть
|Ручное управление уровнем записи:
|не требуется (работают двойные A/D преобразователи)
|Мультитрековая запись:
|до 4 дорожек одновременно
|Метроном:
|нет
|Тюнер:
|нет
|Воспроизведение:
|выход на наушники 3.5 мм
|Динамик:
|нет
|Аудиовыход:
|3.5 мм микрофонный на камеру + 3.5 на наушники + цифровой USB-C выход
|Другие интерфейсы:
|-
|Дисплей:
|нет
|Встроенная память:
|нет
|Карта памяти:
|microSDHC / microSDXC до 1 Тб
|Питание:
|2 элемента типоразмера АА
|Физические характеристики
|Вес:
|135 г
|Размеры:
|201.3 х 71.6 х 38 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|декабрь 2022 г