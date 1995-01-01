Zoom H6studio – это портативный (ручной) аудиорекордер с поддержкой одновременной записи 6 каналов в 32-битном формате: 4 комбинированных входа XLR / 6.3 мм jack (моно) + стереовход на съемном модуле XYH-5s + X/Y стереомикрофон модуля XYH-5s. Усовершенствованные предусилители, позаимствованные у полевых рекордеров Zoom серии F, обеспечивают -127 дБн эквивалентного входного шума (это очень низкий уровень) и динамический диапазон в 132 дБ при максимальном звуковом давлении 140 дБ УЗД. Это универсальный инструмент: запись интервью и подкастов с несколькими участниками, запись звуков окружающего мира, запись музыкальных групп (как в студии, так и на концерте) – он справится со всем.

Профессиональный звук каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку записи

H6studio оснащен микрофонами XY с большой диафрагмой (19.4 мм), четырьмя предусилителями студийного уровня, 32-битной записью с плавающей запятой и отдельными регуляторами усиления. Созданный с использованием технологий полевых рекордеров серии F, это самый продвинутый ручной рекордер на сегодняшний день.

Мощность предусилителей серии F

Предусилители H6studio обеспечивают сверхчистый звук (-127 дБн EIN). В сочетании с двойными АЦП (аналого-цифровыми преобразователями) и 32-битной записью они обеспечивают динамический диапазон в 132 дБ, позволяя уловить каждый нюанс, от тихого шепота до рева реактивной турбины.

Большие микрофоны, более мощный звук

Микрофоны H6studio диаметром 19.4 мм обеспечивают насыщенный, ровный частотный диапазон с широким динамическим диапазоном, способным выдерживать звуковое давление до 140 дБ SPL (уровень звучания реактивного двигателя). Для сравнения: X/Y микрофоны H6e обеспечивают динамический диапазон 115 дБ, а оригинального H6 – всего 65 дБ. Уровень собственного шума X/Y микрофонов H6studio составляет всего 17 дБ SPL.

Идеальная пара

Встроенные микрофоны сменного модуля XYH-5s расположены под углом 90º, образуя идеальную пару X/Y. Это сводит к минимуму фазовое подавление, часто встречающееся при использовании AB-схем и других конфигураций микрофонов, которое может приводить к глухому звучанию. Микрофоны снабжены антишоковым креплением, которой останавливает все шумы, идущие от корпуса рекордера.

Меняйте форматы, а не записывающие устройства

32-битный формат с плавающей запятой и 16/24-битные форматы имеют свои преимущества. 32-битный формат предотвращает искажения (перегрузку), но требует постобработки. 16/24-битный формат исключает необходимость постобработки (можно даже работать в режиме живого звука), но требует достаточно точной регулировки усиления. H6studio сочетает в себе лучшие качества двух миров: 32-битную плавающую разрядность и выделенные регуляторы усиления — никаких искажений и необходимости в постобработке. А благодаря выделенному переключателю формата вы можете быстро адаптировать свой рабочий процесс под любые задачи.

Четыре входа XLR/TRS + стерео мини-джек

H6studio оснащен четырьмя входами XLR/TRS с фиксацией штекера, фантомным питанием +48В и поддержкой сигнала линейного уровня +4 дБн. Также имеется стерео миниджек с возможностью подачи низковольтного питания (plug-in power).

6 треков плюс стереомикс

Запись ведется с частотой дискретизации от 44,1 до 192 кГц. H6studio может записывать до 8 дорожек* одновременно — 6 отдельных дорожек плюс стереомикс. Если вам не хватает входов типа XLR / 6.3 мм, можно приобрести модуль EXH-6e с 2 дополнительными входами такого типа (устанавливается вместо стереомикрофонов).

*Стереомикширование доступно только до 96 кГц.

Шум прекращается здесь 🙅‍♀️

Тщательно разработанная система экранирования от радиочастот блокирует помехи от смартфонов и Wi-Fi, а микрофоны с амортизирующим креплением помогают снизить шум от касаний.

Ограничители, которые смотрят вперед

H6studio оснащен лимитерами с «расширенным предварительным просмотром», которые предугадывают потенциальные перегрузки и предотвращают искажения до того, как они достигнут вашей дорожки.

Система сменных модулей нового поколения

Вся капсульная система версии 3.0* поддерживает 32-битную запись с плавающей запятой и предоставляет создателям больше возможностей для выбора подходящего микрофона для записи. Используйте прилагаемую защитную крышку для разъема, когда капсюли не требуются.

* Совместимо с SSH-6e (стереопушка), EXH-6e (модуль с 2 XLR/TRS входами), WLM-1 (радиомодуль для 2 беспроводных петличек), XYH-6e (X/Y стереомикрофоны от рекордера H6e)

Отслеживайте свой звук в режиме реального времени

Большой 2" цветной монитор с высоким разрешением позволяет просматривать уровни звука в виде шкал и осциллограмм одновременно, отдельно по каждому каналу. Нажмите клавишу DISP, чтобы переключаться между отображением только шкал или только осциллограммы.

Множество вариантов вывода

Мощный выход для наушников мощностью 20 мВт для мониторинга или прослушивания ваших записей в любой обстановке.

Линейный стереовыход 3.5 мм для прямого подключения к камере, что позволит легко синхронизировать аудио и видео.

Встроенный динамик имеет максимальную выходную мощность 250 мВт, что позволяет прослушивать записи прямо на месте.

USB-аудиоинтерфейс для Mac, Windows, iOS и Android. Вы можете осуществлять потоковую передачу звука для онлайн-трансляций, стримов, и одновременно записывать резервную копию на карту microSD.

Другие возможности

Монофонический режим для записи интервью, закадрового текста и вокала.

Настраиваемый фильтр нижних частот для подавления низкочастотного шума

Нормализация и экспорт аудиофайлов в форматах WAV 24-бит/16-бит.

Воспроизведение с переменной скоростью (от 0,5 до 2,0x) и воспроизведение записанных файлов в режиме AB-повтора

Функция звукового сигнала начала записи полезна для выравнивания звука с видео.

Запись на карты microSDHC/microSDXC объемом до 2 Тб

Питание

Zoom может работать от 4 АА батареек или NI-MH аккумуляторов, что позволяет перемещаться налегке: обычные щелочные батарейки, доступные повсеместно, обеспечат до 15 часов работы (2 часа при максимальной загрузке: 6 каналов, 32 бита 192 кГц, с наушниками, линейным выходом и высокой яркостью экрана). Вы также можете использовать универсальные USB сетевые адаптеры и пауэрбанки, а при подключении к ПК, смартфону или планшету в качестве цифрового интерфейса он работает с питанием от этого устройства (Bus power, 5В 1А).

Характеристики