Портативный рекордер Zoom H6studio, 6 каналов, 32 bit Float
Товар не найден
Характеристики
Описание
Zoom H6studio – это портативный (ручной) аудиорекордер с поддержкой одновременной записи 6 каналов в 32-битном формате: 4 комбинированных входа XLR / 6.3 мм jack (моно) + стереовход на съемном модуле XYH-5s + X/Y стереомикрофон модуля XYH-5s. Усовершенствованные предусилители, позаимствованные у полевых рекордеров Zoom серии F, обеспечивают -127 дБн эквивалентного входного шума (это очень низкий уровень) и динамический диапазон в 132 дБ при максимальном звуковом давлении 140 дБ УЗД. Это универсальный инструмент: запись интервью и подкастов с несколькими участниками, запись звуков окружающего мира, запись музыкальных групп (как в студии, так и на концерте) – он справится со всем.
Профессиональный звук каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку записи
H6studio оснащен микрофонами XY с большой диафрагмой (19.4 мм), четырьмя предусилителями студийного уровня, 32-битной записью с плавающей запятой и отдельными регуляторами усиления. Созданный с использованием технологий полевых рекордеров серии F, это самый продвинутый ручной рекордер на сегодняшний день.
Мощность предусилителей серии F
Предусилители H6studio обеспечивают сверхчистый звук (-127 дБн EIN). В сочетании с двойными АЦП (аналого-цифровыми преобразователями) и 32-битной записью они обеспечивают динамический диапазон в 132 дБ, позволяя уловить каждый нюанс, от тихого шепота до рева реактивной турбины.
Большие микрофоны, более мощный звук
Микрофоны H6studio диаметром 19.4 мм обеспечивают насыщенный, ровный частотный диапазон с широким динамическим диапазоном, способным выдерживать звуковое давление до 140 дБ SPL (уровень звучания реактивного двигателя). Для сравнения: X/Y микрофоны H6e обеспечивают динамический диапазон 115 дБ, а оригинального H6 – всего 65 дБ. Уровень собственного шума X/Y микрофонов H6studio составляет всего 17 дБ SPL.
Идеальная пара
Встроенные микрофоны сменного модуля XYH-5s расположены под углом 90º, образуя идеальную пару X/Y. Это сводит к минимуму фазовое подавление, часто встречающееся при использовании AB-схем и других конфигураций микрофонов, которое может приводить к глухому звучанию. Микрофоны снабжены антишоковым креплением, которой останавливает все шумы, идущие от корпуса рекордера.
Меняйте форматы, а не записывающие устройства
32-битный формат с плавающей запятой и 16/24-битные форматы имеют свои преимущества. 32-битный формат предотвращает искажения (перегрузку), но требует постобработки. 16/24-битный формат исключает необходимость постобработки (можно даже работать в режиме живого звука), но требует достаточно точной регулировки усиления. H6studio сочетает в себе лучшие качества двух миров: 32-битную плавающую разрядность и выделенные регуляторы усиления — никаких искажений и необходимости в постобработке. А благодаря выделенному переключателю формата вы можете быстро адаптировать свой рабочий процесс под любые задачи.
Четыре входа XLR/TRS + стерео мини-джек
H6studio оснащен четырьмя входами XLR/TRS с фиксацией штекера, фантомным питанием +48В и поддержкой сигнала линейного уровня +4 дБн. Также имеется стерео миниджек с возможностью подачи низковольтного питания (plug-in power).
6 треков плюс стереомикс
Запись ведется с частотой дискретизации от 44,1 до 192 кГц. H6studio может записывать до 8 дорожек* одновременно — 6 отдельных дорожек плюс стереомикс. Если вам не хватает входов типа XLR / 6.3 мм, можно приобрести модуль EXH-6e с 2 дополнительными входами такого типа (устанавливается вместо стереомикрофонов).
*Стереомикширование доступно только до 96 кГц.
Шум прекращается здесь 🙅♀️
Тщательно разработанная система экранирования от радиочастот блокирует помехи от смартфонов и Wi-Fi, а микрофоны с амортизирующим креплением помогают снизить шум от касаний.
Ограничители, которые смотрят вперед
H6studio оснащен лимитерами с «расширенным предварительным просмотром», которые предугадывают потенциальные перегрузки и предотвращают искажения до того, как они достигнут вашей дорожки.
Система сменных модулей нового поколения
Вся капсульная система версии 3.0* поддерживает 32-битную запись с плавающей запятой и предоставляет создателям больше возможностей для выбора подходящего микрофона для записи. Используйте прилагаемую защитную крышку для разъема, когда капсюли не требуются.
* Совместимо с SSH-6e (стереопушка), EXH-6e (модуль с 2 XLR/TRS входами), WLM-1 (радиомодуль для 2 беспроводных петличек), XYH-6e (X/Y стереомикрофоны от рекордера H6e)
Отслеживайте свой звук в режиме реального времени
Большой 2" цветной монитор с высоким разрешением позволяет просматривать уровни звука в виде шкал и осциллограмм одновременно, отдельно по каждому каналу. Нажмите клавишу DISP, чтобы переключаться между отображением только шкал или только осциллограммы.
Множество вариантов вывода
- Мощный выход для наушников мощностью 20 мВт для мониторинга или прослушивания ваших записей в любой обстановке.
- Линейный стереовыход 3.5 мм для прямого подключения к камере, что позволит легко синхронизировать аудио и видео.
- Встроенный динамик имеет максимальную выходную мощность 250 мВт, что позволяет прослушивать записи прямо на месте.
- USB-аудиоинтерфейс для Mac, Windows, iOS и Android. Вы можете осуществлять потоковую передачу звука для онлайн-трансляций, стримов, и одновременно записывать резервную копию на карту microSD.
Другие возможности
- Монофонический режим для записи интервью, закадрового текста и вокала.
- Настраиваемый фильтр нижних частот для подавления низкочастотного шума
- Нормализация и экспорт аудиофайлов в форматах WAV 24-бит/16-бит.
- Воспроизведение с переменной скоростью (от 0,5 до 2,0x) и воспроизведение записанных файлов в режиме AB-повтора
- Функция звукового сигнала начала записи полезна для выравнивания звука с видео.
- Запись на карты microSDHC/microSDXC объемом до 2 Тб
Питание
Zoom может работать от 4 АА батареек или NI-MH аккумуляторов, что позволяет перемещаться налегке: обычные щелочные батарейки, доступные повсеместно, обеспечат до 15 часов работы (2 часа при максимальной загрузке: 6 каналов, 32 бита 192 кГц, с наушниками, линейным выходом и высокой яркостью экрана). Вы также можете использовать универсальные USB сетевые адаптеры и пауэрбанки, а при подключении к ПК, смартфону или планшету в качестве цифрового интерфейса он работает с питанием от этого устройства (Bus power, 5В 1А).
Характеристики
- Микрофоны: 90° X/Y направленные микрофоны, чувствительность -41 дБ/Па при 1 кГЦ, 17 дб SPL собственного шума, динамический диапазон 123 дБ, макс. звуковое давление 140 дБ SPL
- Вход для внешнего микрофона: 4 комбинированных XLR / 6.3 мм + 3.5 мм стерео на микрофонном модуле
- Формат записи PCM: WAV 44.1, 48, 96, 192 кГц / 16, 24, 32 бита
- Другие форматы записи: BWF, iXML
- ВЧ фильтр: есть, настраиваемый
- Ручное управление уровнем записи: есть
- Мультитрековая запись: до 8 дорожек
- Воспроизведение: выход на наушники 3.5 мм, 20 + 20 мВт (при нагрузке 32 Ом)
- Динамик: есть, 250 мВт (20х30 мм)
- Аудиовыход: 3.5 мм линейный выход, +1 dBu
- Другие интерфейсы: USB Type-C цифровой аудиоинтерфейс, 6 каналов на вход / 2 на выход (мульти) или 2 канала на вход / 2 на выход (стерео)
- Дисплей: 2" ЖК цветной, 320 х 240 точек
- Встроенная память: нет
- Карта памяти: microSD до 2 Тб
- Питание: 4 элемента типоразмера АА или постоянное питание по USB-С (5В 1А)
- Вес: 477 г (с батарейками)
- Размеры: 221 х 86 х 54.6 мм
Видео