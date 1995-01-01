Ваша лучшая работа начинается здесь

H5studio был создан для бесперебойной профессиональной работы. Он позволяет записывать звук безупречного качества с помощью микрофонов потрясающей чистоты, предусилителей студийного уровня и 32‑битного формата с плавающей запятой.

Большие микрофоны, впервые на портативном рекордере

Микрофоны диаметром 19,4 мм обеспечивают потрясающий частотный отклик, максимальный уровень звукового давления в 140 дБ и широчайший динамический диапазон. Увеличенный размер позволяет записывать аудио с непревзойденной глубиной и точностью.

Предусилители серии F теперь в ваших руках

Входы H5studio оснащаются такими же предусилителями, как полевые рекордеры из серии F. Они обеспечивают непревзойденную чистоту звука (-127 дБ EIN). В сочетании с двойными аналого‑цифровыми преобразователями и 32-битному формату с плавающей запятой, они обеспечивают впечатляющий динамический диапазон в 132 дБ, захватывая все происходящее без шумов и искажений.

Полный контроль и никакого клиппинга

У форматов 16/24-бит и 32-бит с плавающей запятой есть свои преимущества. 32-битный формат с плавающей запятой предотвращает клиппинг, но требует работы в постпроизводстве. Записывая в 16/24-битном формате, вы можете освободить себя от постобработки, но от вас потребуется следить за уровнем усиления во время записи для предотвращения клиппинга. H5studio решает обе эти проблемы, позволяя вам записывать аудио в 32-битном формате с плавающей запятой и при этом регулировать усиление, защищая вас от клиппинга и одновременно освобождая от постобработки.

Четыре дорожки + стереомикс

Записывайте аудио с частотой дискретизации от 44,1 до 192 кГц. H5studio может записывать до 6 дорожек* одновременно — 4 индивидуальные дорожки плюс стереомикс.

* Стереомикс доступен только при частоте дискретизации 96 кГц.

Защитите свой звук

Специально разработанное электромагнитное экранирование защищает ваши записи от помех, исходящих от смартфонов и Wi-Fi-роутеров, где бы вы ни находились.

Продвинутые лимитеры

Рекордер H5studio оснащен продвинутыми лимитерами с прогностическим алгоритмом, который предсказывает потенциальные перегрузки и предотвращает искажения, прежде чем они будут записаны на ваши дорожки.

Входы

Два комбинированных входа XLR / TRS джек 6.3 мм поддерживают 48 Вольт фантомного питания и усиление +4 дБн на линейном входе. Здесь также имеется стереовход 3.5 мм с подачей питания.

Система сменных микрофонных капсюлей новейшего поколения

В H5studio реализована система сменных микрофонных капсюлей третьего поколения* с поддержкой формата 32-bit Float, что открывает перед пользователем больше возможностей при выборе нужного микрофона для поставленной задачи.

*Совместима с SSH-6e, EXH-6e и WLM-1.



Беспроводная свобода

WLM-1* — это двухканальная радиосистема, которая поставляется с двумя передатчиками и одним приемником. Встроенный микрофон передатчика обеспечивает четкий, сбалансированный звук при максимальной громкости до 130 дБ SPL. Приемник устанавливается на место стереомикрофона, идущего в комплекте по умолчанию.

* Поступление в продажу ожидается в 2026 году.

Звуковая волна и уровни

Следите за уровнями с помощью звуковой волны, которая отображается в режиме реального времени на полноцветном LCD‑ дисплее.

Выходы

Выход для наушников: Используйте громкий (20 мВт) выход для наушников для прямого мониторинга или прослушивания ваших записей в любых условиях.

Линейный выход: Используйте 3.5-мм линейный стереовыход для прямого подключения к камере для синхронизации вашего аудио и видео.

Встроенный динамик: динамик с максимальной мощностью в 250 мВт позволит вам прослушать только что сделанные записи прямо на локации.

USB аудиоинтерфейс

H5studio может работать в режиме USB аудиоинтерфейса (с 4 входами и 2 выходами) для Mac, Windows, iOS и Android с поддержкой записи в форматах 32‑бит с плавающей запятой и 16/24‑бит. Транслируйте ваши аудиодорожки в режиме прямого эфира, одновременно записывая резервную копию на SD-карту.

Синхронизация с умом

Адаптер таймкода TCA-1* генерирует и выводит таймкод или синхронизируется с внешним устройством генерации таймкода. Благодаря высокоточному термокомпенсированному кварцевому генератору (TCXO), он генерирует временной код с погрешностью не более 0,5 кадра за 24 часа. Здесь также присутствует возможность беспроводного получения таймкода с синхронизатора UltraSync BLUE.**

* Продается отдельно, дата продажи будет сообщена в новостях.

** Требуется адаптер TCA-1 или BTA-1.

Приложение Handy Control & Sync

Благодаря приложению ZOOM Handy Control & Sync для iOS, вы сможете удаленно управлять сразу несколькими рекордерами Zoom*, начинать и останавливать запись, а также синхронизировать таймкод** без каких-либо сложностей.

* Поддерживаемые на данный момент модели: H2essential, H5studio.

** Требуется адаптер BTA-1 или TCA-1.

Премиум-функции

Режим моно для записи интервью, повествования или вокала.

Фильтр верхних частот для обрезки низкочастотного шума.

Функции нормализации и экспорта аудиофайлов в форматах 24/16‑bit WAV.

Регулировка скорости воспроизведения (от 0.5 до 2.0) и зацикливание заданного отрезка.

Тоновой сигнал начала записи для синхронизации аудио с видео.

​Запись на microSDHC / microSDXC карты ёмкостью до 2ТБ*.

* В комплект не входят.

Питание

H5studio будет работать до 15 часов от 4 алкалиновых батареек AA. К USB-порту рекордера также можно подключить портативный USB-аккумулятор или сетевой адаптер*.

* Сетевой адаптер AC-17 продается отдельно.

Специальные возможности

H5studio включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком, итальянском и китайском языках*.

* Чтобы переключиться с английского языка на другой, пожалуйста, перейдите по ссылке в разделе «Поддержка».

Комплект аксессуаров

Опциональный набор аксессуаров (APH-5s) включает в себя плотный чехол, ворсовую ветрозащиту, сетевой адаптер и кабель USB-C.

Характеристики