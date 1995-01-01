Самый универсальный портативный рекордер для тех, кто создаёт. Zoom H2e – это первый портативный рекордер в линейке Essential, оснащенный тремя встроенными микрофонами. Благодаря возможности переключать направленность встроенных микрофонов, он открывает перед пользователем небывалые возможности.

Множество способов записи

Два кардиоидных микрофона, направленных вперед и назад, а также двунаправленный микрофон для захвата звука по сторонам – H2essential дает вам возможность выбрать идеальную конфигурацию под любые цели и задачи.

3 микрофона, 9 конфигураций

Установите ширину стереополя в 90 или 120 градусов или выберите режим моно для сверхнаправленной записи, чтобы избавиться от фонового шума. Вы можете записывать звук спереди, сзади или выбрать обе стороны для захвата пространственного звука.

Сферы применения

Соло-музыканты: 90° стерео / Задний микрофон. Записывайте 90-градусное стерео на задний микрофон, чтобы захватить все стереополе со всей его естественностью.

Музыкальные группы: 120° стерео / Передний и задний микрофоны. Одновременное использование направленных вперед и назад микрофонов в 120-градусном стерео позволяет захватывать всех участников группы, записывая широкое иммерсивное аудио.

Подкастеры: Моно / Передний и задний микрофоны. Запись в моно позволяет минимизировать окружающий шум и изолировать голос говорящего. А благодаря использованию переднего и заднего микрофонов, вы сможете записывать две дискретные дорожки.

Стриминг и видеозвонки: 90° или моно / Задний микрофон. Используйте H2essential в качестве моно- или стерео- USB-микрофона для онлайн трансляций или видеопереговоров.

Саунд-дизайн: 90° стерео / Передний + внешний микрофоны. Записывайте материал для саунд-дизайна на передний стереомикрофон для записи сфокусированного и детализированного аудио. Добавьте внешнюю пушку, чтобы захватить более направленный звук и уменьшить окружающий шум.

Поддержка 32-bit Float

Записывайте высококачественный звук в 32-битном формате с плавающей запятой и частотой дискретизации до 96 кГц, не беспокоясь об усилении микрофонов.

USB-микрофон с 32-bit Float

Будучи подключенным к ПК, Mac, iOS- или Android-устройству по порту USB-C, H2essential может работать в качестве USB-микрофона, одновременно записывая поступающий сигнал на SD-карту в формате 32-bit Float.

Запись звука для вашего смартфона

Подключите H2essential к своему мобильному устройству по USB и получите аудио профессионального качества при записи на камеру вашего телефона. Это идеальное решение для видеоподкастов или стримов.

Mid-Side запись

Записывайте звук по технологии M/S и регулируйте ширину стереополя в постпроизводстве. Это особенно полезно, когда вам нужно больше контроля над окружающим шумом.

Функции, которые вам понравятся

H2essential предлагает такие продвинутые функции, как фильтр верхних частот, пред-запись, авто-запись и регулировка скорости воспроизведения.

Управление и синхронизация

Подключив к рекордеру Bluetooth-адаптер BTA-1*, вы сможете дистанционно управлять вашим H2essential (или несколькими) и синхронизировать таймкод с помощью iOS-устройства.

* Примечание: Адаптер BTA-1 продается отдельно.

Специальные возможности

Рекордер H2essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком, итальянском и китайском языках*

* Чтобы переключиться с английского языка на другой, пожалуйста, перейдите по ссылке в разделе «Поддержка».

Ветрозащита индивидуальной посадки*

Ветрозащита, специально созданная для рекордера H2essential, защитит ваши записи от ветра во время записи на открытом воздухе. Благодаря уникальному дизайну ветрозащиты, вы сохраните доступ к кнопкам управления, когда она установлена на рекордер.

* Ветрозащита продается отдельно в составе набора аксессуаров APH-2e.

Самые необходимые технологии

Вход 3.5 мм. К нему можно подключать петличные микрофоны, музыкальные проигрыватели, цифровые клавиатуры и не только. Вы можете вести запись с переднего микрофона и 3.5-мм входа одновременно.

К нему можно подключать петличные микрофоны, музыкальные проигрыватели, цифровые клавиатуры и не только. Вы можете вести запись с переднего микрофона и 3.5-мм входа одновременно. Встроенный микшер. Используйте микшер для быстрой настройки уровней каждой дорожки.

Используйте микшер для быстрой настройки уровней каждой дорожки. Цветной LCD-дисплей. Контрастный 1,3-дюймовый LCD-дисплей поможет вам легко и быстро разобраться в интуитивном интерфейсе H2essential. А благодаря отображению звуковой волны, вы сможете следить за записываемым аудио в режиме реального времени.

Контрастный 1,3-дюймовый LCD-дисплей поможет вам легко и быстро разобраться в интуитивном интерфейсе H2essential. А благодаря отображению звуковой волны, вы сможете следить за записываемым аудио в режиме реального времени. Выход для наушников. Используйте 3.5-мм выход для подключения наушников или для прямого соединения с камерой.

Используйте 3.5-мм выход для подключения наушников или для прямого соединения с камерой. Встроенный динамик. Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания своих записей, а также для воспроизведения голосового сопровождения функций рекордера.

Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания своих записей, а также для воспроизведения голосового сопровождения функций рекордера. Ёмкое хранилище. H2essential поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 2 ТБ, чего будет достаточно для нескольких дней записи.

H2essential поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 2 ТБ, чего будет достаточно для нескольких дней записи. Создавайте метки. H2essential оснащен выделенной кнопкой для быстрой пометки важных моментов во время записи.

Характеристики

Входы

Центральный ("Mid") микрофон (передний/задний): Направленность: Однонаправленный Чувствительность: -37 дБ/Па при 1 кГц Макс. уровень звукового давления: 120 дБ SPL

Боковой ("Side") микрофон: Направленность: Двунаправленный Чувствительность: -39 дБ/Па при 1 кГц Макс. уровень звукового давления: 122 дБ SPL

Разъем MIC/LINE IN Разъем: Стерео мини-джек 3.5 мм Входной импеданс: 2 кОм Макс. входной уровень: -7 дБн Подача питания: 3,3 В



Выходы

Выход PHONE/LINE OUT: Разъем: Стерео мини-джек 3. 5 мм Макс. выходной уровень: 20 мВт + 20 мВт (нагрузка 32 Ом) Выходной импеданс: 10 Ом или меньше

Встроенный динамик: 20 × 30 мм, эллиптический, 250 мВт (макс.)

Рекордер

Формат записи: WAV 44.1/48/96 кГц, 32-bit Float Стерео / Моно Поддержка форматов BWF и iXML

Носители информации: карты памяти microSDHC и microSDXC, до 2 Тб

Дисплей

1,3-дюймовый полноцветный LCD, 240 × 240 точек

USB Type-C порт

Аудиоинтерфейс ​ USB 2.0 High Speed Входных и выходных каналов: 4 входа / 2 выхода (режим Multi), 2 входа / 2 выхода (режим Stereo) Частота дискретизации: 44,1/48/96 kHz (только аудиоинтерфейс), 44,1/48 kHz (аудиоинтерфейс + встроенный рекордер) Глубина квантования: 24-bit, 32-bit Float



Питание

Две батарейки AA Алкалиновые, литиевые или аккумуляторы NiMH

Алкалиновые, литиевые или аккумуляторы NiMH Сетевой адаптер: Zoom AD-17 (DC 5В/1А)

Потребляемая мощность: 3 Вт макс.

Габариты: 60 (Ш) × 44 (Г) × 97 (В) мм

Вес (включая батарейки): 170 г