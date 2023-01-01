Описание

Weebill S сочетает богатый функционал и компактный размер. С небольшим, легким новым стабилизатором управление съемкой будет еще проще, как в классическом вертикальном режиме, так и в режиме подвеса. Weebill S расширяет возможности кино- и видеооператоров, благодаря обновленному алгоритму управления, более мощным моторам, интеллектуальной системе управления ViaTouch 2.0, а также возможности передачи изображений на смартфон с минимальной задержкой.



Мощные моторы. Полная совместимость

WEEBILL-S оснащен новейшими моторами и модернизированным алгоритмом работы, в котором на 300% увеличен крутящий момент моторов и на 50% увеличена отзывчивость. Увеличенная мощность мотора обеспечивает совместимость с большим количеством камер, благодаря которой стабилизатор WEEBILL-S работает с большинством современных беззеркальных и зеркальных камер с установленными объективами.



Компактные размеры

Уникальная конструкция и минималистический дизайн WEEBILL-S делают его суперкомпактным, высота стабилизатора не превышает лист А4. В эргономичном рабочем режиме подвеса стабилизатор обеспечивает интуитивно понятное и легкое управление видеосъемкой.

Модернизированный модуль передачи видео: от шага к прыжку

Новый компактный модуль передачи видео (TransMount Image Transmission Module, приобретается дополнительно) устанавливается непосредственно под быстросъемной площадкой. Передача изображения осуществляется на расстоянии до 100 м с разрешением 1920х1080, 30 кадров в секунду, включая такие параемтры как LUT, псевдоцвет, фокус-пикинг, зебру и прочее. При помощи этого стабилизатора можно профессионально вести прямые трансляции и мониторинг съемки.

Система управления ViaTouch 2.0

Система ViaTouch 2.0 позволяет объединить в одну систему работы смартфон, камеру и стабилизатор. Настройками работы камеры и стабилизатора можно управлять в режиме реального времени.

Технологии Smart Follow Focus и SyncMotion позволяют полностью контролировать настройки камеры на сенсорном экране.

Чувствительный и гибкий алгоритм работы

Aлгоритм управления Instune 8-го поколения обеспечивает высокую отзывчивость и снижает возможные помехи и подергивания картинки во время динамичной съемки. Добавлена возможность настройки скорости и других параметров по каждой оси непосредственно на экране, расположенном на рукоятке. Это позволяет более оперативно управлять параметрами съемки, чем когда-либо ранее.

Интеллектуальная автоматическая настройка

WEEBILL-S снабжен интегрированным алгоритмом автоматического максимально точного определения веса установленного оборудования. Достаточно просто установить камеру на стабилизатор и он автоматически произведет нужные настройки мощности мотора для максимальной адаптации к ее весу.

Быстрая настройка стабилизатора без приложения

Интуитивно понятный OLED-дисплей отображает все необходимые параметры, такие как мощность мотора, скорость слежения, плавность движения, мертвая зона, настройка клавиш, и т.д. Все эти параметры можно устанавливать на рукоятке, не заходя в приложение.

Всегда в фокусе

WEEBILL-S поддерживает автофокусировку и настройку фокуса в ручном режиме. Независимо от того, какое сочетание камеры и объектива вы используете, можно всегда установить Follow Focus и в ручном режиме настроить фокус. Автофокусировка устанавливается путем выбора в меню соответствующего режима съемки.

Простое и легкое управление

Стабилизатор WEEBILL-S совместим с быстросъемными площадками Manfrotto/Arca-Swiss, что позволяет быстро установить/снять оборудование без необходимости проводить пере-балансировку. Обновленный механизм замка фиксатора площадки позволяет оперативно отбалансировать каждую ось и аккуратно зафисировать технику.

Модульный дизайн. Прямая трансляция в любом месте

Использование профессионального монитора вместе с модулем передачи видео позволяет получить высококачественное изображение даже при съемке на солнце. Модуль передачи видео позволяет подключить для мониторинга одновременно до 3 устройств, таких как смартфон, планшет, классический монитор, обеспечивая экономически оптимальную техническую систему и гибкое решение для организации прямой трансляции в любых условиях. Инновационный беспроводной радиоконтроллер со встроенным сенсорным датчиком движения обеспечивает устойчивую работу стабилизатора и камеры даже на большом расстоянии, позволяя видеооператору осуществлять полный контроль над видеосъемкой, когда он работает самостоятельно или в команде.

Профессиональные настройки

Параметры настройки для киносъемки, такие как панорамная съемка, таймлапс, таймлапс на длинной выдержке могут быть настроены с помощью приложения ZY Play.

Совместимость со множеством аксессуаров.

Комплектация: стабилизатор, быстросъемная площадка, дополнительная площадка, рукоятка-тренога, 2 аккумулятора 18650, зарядное устройство (без сетевого адаптера), кабели управления для Canon / Nikon / Sony / Panasonic, кабель USB Type-C (для зарядного устройства), кейс для кабелей, винты 1/4" (3 шт.).

Продаются отдельно: держатель для телефона, сервопривод фокусировки / зума, система трансляции изображения

Характеристики:

Размеры в сложенном виде: 29.8 х 19 х 14 см

Вес без батарей: 926 г

Нагрузка: от 300 г до 3 кг

Время работы: 12 - 14 часов

Диапазон вращения: панорамирование 360°, поперечный наклон от +247° до -67°, продольный наклон от +182° до -132°

Вращение на 360°: есть, в горизонтальном положении.

Список совместимых камер: по ссылке