Стабилизатор WEEBILL 5 для фото- и видеокамер воплощает в себе новый дизайн удержания c подставкой под кисть руки и телескопической рукояткой, встроенный источник света и функционал отслеживания объекта съемки при помощи съемного трекера.

Обновленный дизайн и эргономика

После трех лет технических усовершенствований мы переосмыслили традиционный форм-фактор стабилизатора, выпустив первый в мире стабилизатор с искусственным интеллектом и встроенной рукояткой для режима подвеса. Он обеспечивает более удобный и интуитивно понятный процесс съемки.

Телескопическая рукоятка – необычный элемент. В сложенном состоянии она спрятана внутри основной ручки, а когда необходимо – выдвигается и фиксируется либо вертикально (если вам требуется поднять камеру повыше), либо под острым углом (для съемки в режиме «чемодана»). Для второго случая в комплекте Combo идет дополнительная складная тренога, чтобы вы могли поставить стабилизатор с откинутой назад рукояткой на любую ровную поверхность.

(опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 5 Combo).

Эргономичный конструктив

WEEBILL 5 предлагает три варианта удержания, позволяющие плавно переключаться между съемкой с низкого ракурса, с высокого ракурса и статичной съемкой для большей эффективности съемочного процесса.

Распознавание объектов съемки и их отслеживание

WEEBILL 5 обеспечивает отслеживание на расстоянии до 10 м со временем отклика 0,2 секунды или меньше. Благодаря интеллектуальному восстановлению траектории движения и полному распознаванию объектов он решает ключевые проблемы нестабильной последующей фокусировки, потери объектов и сложных операций в широком диапазоне сценариев съемки. WEEBILL 5 также оснащен 1,8-дюймовым сенсорным экраном, позволяющим настраивать все режимы работы стабилизатора одним касанием. При использовании AI-слежения вы можете легко выбирать и переключаться между объектами на большом сенсорном экране. При съемке с низкого ракурса сенсорный экран также выполняет функцию монитора, что устраняет необходимость съемки вслепую.

(трекер доступен только в составе комплекта WEEBILL 5 Combo).

Встроенный источник света

WEEBILL 5 также оснащен источником света на 2150 люмен (измерено на расстоянии 0.3 м) для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 9000 К и коэффициент цветопередачи 95+.

Экосистема TransMount

Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеооператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства.

Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth

Двухкомпонентная площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. Weebill 5 также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth – для этого действия провода больше не нужны!

Быстрая зарядка батареи

WEEBILL 5 поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать значения в 9 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

Комплектация