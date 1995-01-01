Обновленный дизайн и эргономика

WEEBILL 3S представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. SLING 2.5 включает в себя три важных эргономических усовершенствования: съемное основание, которое целиком ставится и снимается с основной рукоятки стабилизатора, новая точно настраиваемая опора для запястья и телескопическая рукоятка для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo).

Эргономичный конструктив

Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo).

Новое поколение алгоритма управления двигателями

WEEBILL 3S оснащен алгоритмом управления двигателями InsTune 10-го поколения, который эффективно компенсирует даже самые малые колебания. В результате слежение становится более плавным, а отклик стабилизатора — более быстрым.

Встроенный источник света

WEEBILL 3S также оснащен источником света на 1000 люмен для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2600 до 5500 К и коэффициент цветопередачи 90+.

Экосистема TransMount

Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства.

Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth

Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. Weebill 3S также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны!

Быстрая зарядка батареи

WEEBILL 3S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать значения в 11.5 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD).

Характеристики

Параметр Мин Стандарт Макс Рабочее напряжение 6.5 В 7.4 В 8.4 В Напряжение при зарядке - 9 В - Рабочий ток 150 мА 5300 мА Ток при зарядке 1.6 А Выходное напряжение 5 В Выходной ток 1 А Отклонение в статичном положении ±0.01° - ±0.04° Отклонение в рабочем положении ±0.05° ±0.1° ±0.3° Диапазон оси вертикального механического наклона -130° - +180° Диапазон оси горизонтального механического наклона -280° - +60° Диапазон оси панорамирования - 360° - Диапазон наклона привода -90° - +160° Диапазон поворота привода -30° - +35° Диапазон панорамы привода 360° Рабочий диапазон температур -10°С 25°С 45°С Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Нагрузка на боковое гнездо 1/4" до 3 кг Время работы* 11.5 ч Время зарядки** 2 ч

* Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Nikon D850 + Sigma 24-70mm f/2.8L DG. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 11.5 ч.

** Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge 9 В, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация