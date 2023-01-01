Стабилизатор Zhiyun Weebill 3S Standard Kit
Код товара : УТ-00067751
Артикул : C020126G1
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Обновленный дизайн и эргономика
WEEBILL 3S представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. SLING 2.5 включает в себя три важных эргономических усовершенствования: съемное основание, которое целиком ставится и снимается с основной рукоятки стабилизатора, новая точно настраиваемая опора для запястья и телескопическая рукоятка для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo).
Эргономичный конструктив
Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo).
Новое поколение алгоритма управления двигателями
WEEBILL 3S оснащен алгоритмом управления двигателями InsTune 10-го поколения, который эффективно компенсирует даже самые малые колебания. В результате слежение становится более плавным, а отклик стабилизатора — более быстрым.
Встроенный источник света
WEEBILL 3S также оснащен источником света на 1000 люмен для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2600 до 5500 К и коэффициент цветопередачи 90+.
Экосистема TransMount
Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства.
Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth
Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. Weebill 3S также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны!
Быстрая зарядка батареи
WEEBILL 3S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать значения в 11.5 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD).
Характеристики
|Параметр
|Мин
|Стандарт
|Макс
|Рабочее напряжение
|6.5 В
|7.4 В
|8.4 В
|Напряжение при зарядке
|-
|9 В
|-
|Рабочий ток
|150 мА
|5300 мА
|Ток при зарядке
|1.6 А
|Выходное напряжение
|5 В
|Выходной ток
|1 А
|Отклонение в статичном положении
|±0.01°
|-
|±0.04°
|Отклонение в рабочем положении
|±0.05°
|±0.1°
|±0.3°
|Диапазон оси вертикального механического наклона
|-130°
|-
|+180°
|Диапазон оси горизонтального механического наклона
|-280°
|-
|+60°
|Диапазон оси панорамирования
|-
|360°
|-
|Диапазон наклона привода
|-90°
|-
|+160°
|Диапазон поворота привода
|-30°
|-
|+35°
|Диапазон панорамы привода
|360°
|Рабочий диапазон температур
|-10°С
|25°С
|45°С
|Версия Bluetooth
|Bluetooth 5.0
|Нагрузка на боковое гнездо 1/4"
|до 3 кг
|Время работы*
|11.5 ч
|Время зарядки**
|2 ч
* Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Nikon D850 + Sigma 24-70mm f/2.8L DG. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 11.5 ч.
** Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge 9 В, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.
Комплектация
- Стабилизатор
- Быстросъемная площадка камеры
- Подставка под корпус камеры
- Мини-штатив
- Подставка под объектив
- Кабель зарядки USB-C
- Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB)
- Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB)
- Кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C)
- Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI)
- Краткая инструкция по эксплуатации
- Пенопластовый кейс для переноски