Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Стабилизатор Zhiyun Weebill 3S Standard Kit

  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
  • Weebill 3S Standard Kit
Код товара:УТ-00067751
Артикул:C020126ABR1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Обновленный дизайн и эргономика
WEEBILL 3S представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. SLING 2.5 включает в себя три важных эргономических усовершенствования: съемное основание, которое целиком ставится и снимается с основной рукоятки стабилизатора, новая точно настраиваемая опора для запястья и телескопическая рукоятка для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo).

Эргономичный конструктив
Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo).

Новое поколение алгоритма управления двигателями
WEEBILL 3S оснащен алгоритмом управления двигателями InsTune 10-го поколения, который эффективно компенсирует даже самые малые колебания. В результате слежение становится более плавным, а отклик стабилизатора — более быстрым.

Встроенный источник света
WEEBILL 3S также оснащен источником света на 1000 люмен для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2600 до 5500 К и коэффициент цветопередачи 90+.

Экосистема TransMount
Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства.

Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth
Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. Weebill 3S также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны!

Быстрая зарядка батареи
WEEBILL 3S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать значения в 11.5 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD).

Характеристики

Параметр Мин Стандарт Макс
Рабочее напряжение 6.5 В 7.4 В 8.4 В
Напряжение при зарядке - 9 В -
Рабочий ток 150 мА 5300 мА
Ток при зарядке 1.6 А
Выходное напряжение 5 В
Выходной ток 1 А
Отклонение в статичном положении ±0.01° - ±0.04°
Отклонение в рабочем положении ±0.05° ±0.1° ±0.3°
Диапазон оси вертикального механического наклона -130° - +180°
Диапазон оси горизонтального механического наклона -280° - +60°
Диапазон оси панорамирования - 360° -
Диапазон наклона привода -90° - +160°
Диапазон поворота привода -30° - +35°
Диапазон панорамы привода 360°
Рабочий диапазон температур -10°С 25°С 45°С
Версия Bluetooth Bluetooth 5.0
Нагрузка на боковое гнездо 1/4" до 3 кг
Время работы* 11.5 ч
Время зарядки** 2 ч

* Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Nikon D850 + Sigma 24-70mm f/2.8L DG. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 11.5 ч.
** Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge 9 В, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация

  • Стабилизатор
  • Быстросъемная площадка камеры
  • Подставка под корпус камеры
  • Мини-штатив
  • Подставка под объектив
  • Кабель зарядки USB-C
  • Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB)
  • Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB)
  • Кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C)
  • Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI)
  • Краткая инструкция по эксплуатации
  • Пенопластовый кейс для переноски