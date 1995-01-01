Компания Zhiyun представляет новый многофункциональный стабилизатор для смартфонов, продолжающий успех серии SMOOTH, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun Smooth Q5 Ultra отличается высоким качеством стабилизации, а также снабжен беспроводным пультом управления и съемным модулем отслеживания объекта съемки (модуль отслеживания и пульт доступны в варианте комплектации Combo), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения. Стабилизатор также обладает встроенным телескопическим моноподом длиной 21.5 см для творческих ракурсов.

Высокая грузоподъемность

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с различными смартфонами с установленными на них аксессуарами.

Панель управления с новым дизайном иконок режимов

Совершенно новый дизайн отображения режимов работы и новый порядок следования этих режимов обеспечивает превосходную видимость и улучшенные возможности управления.

Встроенный светодиодный источник света

Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Нажатие на колесо управления позволяет регулировать яркость (3 ступени). Цветовая температура источника составляет 5600 К.

Отслеживание объекта съемки AI Tracking с приложением или без него

Компания ZHIYUN впервые представила функцию отслеживания объекта съемки на своем подвесе Smooth-Q еще в 2017 году и оказала огромное влияние на рынок. Теперь, благодаря Smooth Q5, она снова лидирует в отрасли благодаря передовым алгоритмам и трекеру с искусственным интеллектом, позволяющему мгновенно отслеживать объекты и осуществлять интеллектуальное управление как с помощью фирменного приложения, так и без него. Также доступны голосовые команды для начала и остановки записи видео.

Съемный беспроводной пульт управления

Управляйте съёмкой с отслеживанием, групповыми фотографиями и сложными движениями камеры самостоятельно, без помощника. Просто поверните пульт в руке, чтобы дистанционно управлять движением стабилизатора. Управление камерой становится таким же естественным, как движение руки, обеспечивая необходимый ракурс. Пульт можно хранить в специальном креплении на плече стабилизатора. Пульт управления входит только в комплект поставки Combo.

Творческие функции и редактор видео

Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami. Альтернативное приложение StaCam поддерживает настраиваемое кадрирование, настройку различных фокусных расстояний объектива, эффекты глубины резкости, настраиваемый со смартфона битрейт видео и кодирование, что позволяет пользователям быстро создавать видеоролики профессионального уровня.

Длительная работа от батареи

Zhiyun Smooth Q5 способен работать до 13,5 часов при экономном использовании. Даже при интенсивном использовании с включённой подсветкой время автономной работы остаётся высоким до 5,5 часов Стабилизатор способен работать во время зарядки.

Характеристики стабилизатора Zhiyun Smooth Q5 Ultra

Параметр Мин Стандарт Макс Примечание Входное напряжение для зарядки 5 В Диапазон оси вертикального механического наклона -112° 326° 214° Включая положение для хранения Диапазон оси горизонтального механического наклона -95° 335° 240° Включая положение для хранения Диапазон оси панорамирования -220° 320° 100° Диапазон вертикального наклона привода -50° - +30° Диапазон горизонтального наклона привода -45° - +135° Диапазон панорамирования привода -180° +60° Яркость источника света 116 лк 174 лк 226 лк Примечание 1 Рабочий диапазон температур -10℃ 25℃ 40℃ Емкость аккумулятора 1100 мАч Время работы от батареи 5.5 ч 13.5 ч Примечание 2 Время зарядки 2 ч Примечание 3 Грузоподъемность 170 г 300 г Допустимая ширина смартфона 60 мм 85 мм Толщина до 10.5 мм

Примечание 1. Испытания проводились в почти полной темноте (освещённость < 0,1 лк) с использованием Sekonic C800 на расстоянии 0,3 метра от источника заполняющего света. (Уровень 1: 116 лк, Уровень 2: 174 лк, Уровень 3: 226 лк)

Примечание 2. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone 15 Pro Max (221 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При отключенном источнике света и неподвижном стабилизаторе (режим PF) время работы составило 13.5 ч.

Примечание 3. Условия: использовался стандартный адаптер питания (5 В, 1 А), время зарядки равно 2 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация