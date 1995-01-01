Стабилизатор Zhiyun Smooth-Q4, электронный, для смартфона
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Характеристики
Описание
Zhiyun Smooth-Q4 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. а также обладает возможностью подключения светодиодного источника света на магнитном креплении.
Интерактивная панель управления
Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление яркостью источника света (приобретается отдельно) и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса. Характер расположения управляющих кнопок позволяет управлять стабилизатором одной рукой.
Магнитный светодиодный источник света
Инновационный светодиодный источник света с магнитным креплением уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет регулировать яркость (4 варианта). Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров (4 шт. в варианте комплектации COMBO). Яркость: 520 лм, цветовая температура 5500 К.
Телескопический монопод
Smooth Q4 снабжен выдвижным моноподом длиной 215 мм, который позволяет снимать с необычных ракурсов, например, с низкого ракурса у земли, делать автопортрет небольшой группы людей и т. д.
Новая конструкция плеч стабилизатора
Механизм складывания обновлен: вместо линейного сдвига вертикальное плечо теперь складывается вниз. Дизайн держателя смартфона также изменился в лучшую сторону. Благодаря новому дизайну Smooth Q4 более компактен в сложенном состоянии и удобен при переноске.
Творческие функции и редактор видео
Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.
Характеристики стабилизатора Zhiyun Smooth-Q4
|Параметр
|Мин.
|Стандарт
|Макс.
|Примечание
|Рабочее напряжение
|6.5 В
|7.7 В
|8.8 В
|Рабочий ток
|100 мА
|3300 мА
|Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов
|-84°
|338°
|163°
|Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов
|-175°
|338°
|163°
|Диапазон оси панорамирования, градусов
|-96°
|331°
|235°
|Рабочий диапазон температур
|-10℃
|25℃
|45℃
|Емкость аккумулятора
|1200 мА*ч
|Время работы
|10 ч
|15 ч
|Примечание 1
|Время зарядки
|2 ч
|2.5 ч
|Примечание 2
|Грузоподъемность
|150 г
|226 г
|280 г
|Допустимая ширина смартфона
|55 мм
|90 мм
|Толщина до 10 мм
Примечание 1: Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При перемещении стабилизатора и смартфона время работы составило 4.5 ч. При неподвижном стабилизаторе время работы составило 15 ч.
Примечание 2: Условия: при использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 2,5 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.
Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun Smooth-Q4
|SMOOTH-Q4 Standard
|SMOOTH-Q4 Сombo
|Стабилизатор
|1
|1
|Кабель зарядки USB-C
|1
|1
|Мини-штатив
|1
|1
|Светодиодный источник света
|–
|1
|Цветные светофильтры для источника света
|–
|4
|Ремешок на руку
|–
|1
|Чехол для переноски
|–
|1
|Карта подписки Prime Membership
|–
|1