Zhiyun Smooth-Q4 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. а также обладает возможностью подключения светодиодного источника света на магнитном креплении.

Интерактивная панель управления

Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление яркостью источника света (приобретается отдельно) и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса. Характер расположения управляющих кнопок позволяет управлять стабилизатором одной рукой.

Магнитный светодиодный источник света

Инновационный светодиодный источник света с магнитным креплением уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет регулировать яркость (4 варианта). Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров (4 шт. в варианте комплектации COMBO). Яркость: 520 лм, цветовая температура 5500 К.

Телескопический монопод

Smooth Q4 снабжен выдвижным моноподом длиной 215 мм, который позволяет снимать с необычных ракурсов, например, с низкого ракурса у земли, делать автопортрет небольшой группы людей и т. д.

Новая конструкция плеч стабилизатора

Механизм складывания обновлен: вместо линейного сдвига вертикальное плечо теперь складывается вниз. Дизайн держателя смартфона также изменился в лучшую сторону. Благодаря новому дизайну Smooth Q4 более компактен в сложенном состоянии и удобен при переноске.

Творческие функции и редактор видео

Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.

Характеристики стабилизатора Zhiyun Smooth-Q4

Параметр Мин. Стандарт Макс. Примечание Рабочее напряжение 6.5 В 7.7 В 8.8 В Рабочий ток 100 мА 3300 мА Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов -84° 338° 163° Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов -175° 338° 163° Диапазон оси панорамирования, градусов -96° 331° 235° Рабочий диапазон температур -10℃ 25℃ 45℃ Емкость аккумулятора 1200 мА*ч Время работы 10 ч 15 ч Примечание 1 Время зарядки 2 ч 2.5 ч Примечание 2 Грузоподъемность 150 г 226 г 280 г Допустимая ширина смартфона 55 мм 90 мм Толщина до 10 мм

Примечание 1: Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – iPhone XR (220 г). Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. При перемещении стабилизатора и смартфона время работы составило 4.5 ч. При неподвижном стабилизаторе время работы составило 15 ч.

Примечание 2: Условия: при использовании стандартного зарядного устройства (5 В, 2 А) время зарядки равно 2,5 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun Smooth-Q4