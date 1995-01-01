Трехосевой стабилизатор для смартфонов с интеллектуальными функциями для видеосъемки. SMOOTH-Q3 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. А дополнительные режимы работы и расширенный функционал приложения обеспечат новые творческие возможности для съемки.

Эргономичный дизайн рукоятки и расположение органов управления позволяют удобно использовать стабилизатор при съемке. В сложенном состоянии он имеет длину всего 180 мм и легко помещается в сумку или карман. Особенность стабилизатора - встроенный компактный источник света, который дает теплый заполняющий свет. Цветовая температура этого света равна 4300К, доступны три уровня яркости – они регулируются при помощи сенсорной кнопки и позволяют достичь оптимальных условий для видеосъемки даже при недостаточной освещенности. Источник света можно поворачивать на 180 градусов, чтобы выбрать направление освещения вперед или назад. Со стабилизатором SMOOTH-Q3 съемка видео для TikTok, влогов и соцсетей подарит множество позитивных эмоций в любое время суток.

Расширенные функции специального приложения ZY Cami дают дополнительные возможности. Режим видеосъемки Smart позволяет использовать множество готовых шаблонов для разных сценариев съемки. С помощью встроенного редактора можно легко и быстро смонтировать видео, добавляя спецэффекты, музыку, накладывать фильтры без каких-либо дополнительных приложений и графических пакетов.

Интеллектуальные алгоритмы работы расширяют возможности съемки. Функционал управления жестами позволяет начать съемку без необходимости настраивать таймер автоспуска. Режим отслеживания, замедленная съемка, таймлапс, панорама и другие функции помогут решить множество творческих задач.

Дизайн для съемки сверхширокоугольными объективами

Раздвижную конструкцию стабилизатора можно максимально легко и быстро привести в рабочее положение. Расположение плеч позволяет вести съемку сверхширокоугольными объективами смартфонов, запечатлевая потрясающие пейзажи. А переключиться в портретный режим можно при помощи трехкратного нажатия функциональной кнопки на передней части рукоятки. Также добавлены кнопки управления зумом.

Встроенный источник света

Стабилизатор позволяет успешно провести съемку даже при плохом освещении благодаря источнику заполняющего света, который расположен в верхней части держателя смартфона. Три уровня яркости и возможность поворота на 180 градусов позволяют использовать подсветку при съемке как основными камерами, так и фронтальной.

Интеллектуальные алгоритмы работы

Управляйте съемкой с помощью жестов и снимайте групповые сюжеты или автопортреты без необходимости включать таймер автоспуска. Функцию можно использовать в различных режимах съемки.

Функция отслеживания объекта съемки

Используйте функционал слежения SmartFollow 3.0 одним касанием в приложении, чтобы стабилизатор удерживал объект съемки в поле зрения камеры смартфона.

Функциональный и простой в управлении

Стабилизатор SMOOTH-Q3 доставит море удовольствия в процессе съемки видео для TikTok, влогов, соцсетей. С помощью нескольких доступных и интуитивно понятных шагов в приложении вы сможете создавать свои собственные кинематографические видеоролики. Вам будут доступны функции, используемые при профессиональной киносъемке (замедленная съемка, замедленное движение, отслеживание объектов, Dolly Zoom и другие).

Эргономичный дизайн. Быстрое переключение в портретный режим

Стабилизатор SMOOTH-Q3 стал более компактным и легким по сравнению с SMOOTH-Q2, при более высокой грузоподъемности. Размеры стабилизатора в сложенном виде составляют 180 x 136 x 40 мм, при собственном весе 340 г он может выдержать нагрузку 280 г. Эргономичный дизайн и понятная система управления позволяют снимать более плавное видео. Обновленный дизайн и конструктив позволяет легко и быстро переходить из пейзажной ориентации смартфона в портретную, а также вести съемку сверхширокоугольными объективами.

Дополнительные преимущества для подписчиков Zhiyun Prime Мembership

(1 месяц пробного доступа в составе стандартном комплекте)

Больше шаблонов (сценариев) для съемки

Онлайн-редактирование, использование режима слежения при съемке некоторыми сторонними приложениями

Restream (возможность вести прямые трансляции на нескольких платформах и сайтах)

Приоритет в загрузке видео (до 30 минут при разрешении 4K)

Приложение ZY Remo (функция дистанционного управления смартфоном на стабилизаторе с помощью второго смартфона для управления процессом съемки на расстоянии, дистанционное переключение между режимами съемки и мониторинга)

Комплектация