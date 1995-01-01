Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Standard Kit
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Характеристики
Описание
Компания Zhiyun представляет обновленный стабилизатор в зарекомендовавшей себя по всему миру серии CRANE, обладающий компактными размерами и встроенным источником света. Crane-M3S предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и большинством беззеркальных камер с множеством объективов.
Основные нововведения:
- Более мощный источник света с настраиваемой яркостью и цветовой температурой
- Переработанные замки осей, улучшенная конструкция съемной площадки
- Встроенный модуль Bluetooth для беспроводного управления совместимыми камерами
Мощный и легкий
Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M3S. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря инновационному встроенному источнику света с возможностью изменения цветовой температуры стабилизатор CRANE-M3S обеспечивает отличную съемку без дополнительного оборудования.
Новая конструкция быстросъемной площадки
Модернизированная система с новой компактной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора. Замки осей с поперечной конструкцией закрывают камеру от ладоней оператора и обеспечивают наибольшую эффективность работы. Новая конструкция площадки позволяет производить замену батарей, не отсоединяя площадку от камеры и не нарушая балансировку стабилизатора
Встроенный источник света с регулировкой яркости и цветовой температуры
Встроенный светодиодный источник света уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет регулировать яркость и цветовую температуру света. Цветовую гамму можно также корректировать с помощью светофильтров (приобретаются отдельно). Большая яркость обеспечивается за счет инновационной технологии охлаждения, позволяющей быстро отводить тепло.
Сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма: доступ к параметрам стабилизатора за несколько касаний
Встроенный сенсорный экран с диагональю 1,22 дюйма позволяет настраивать параметры съемки (режим работы стабилизатора, скорость реакции на движение и другие параметры). Благодаря удобному расположению экрана стабилизатором можно управлять одной рукой.
Переработанная конструкция фиксаторов осей
В Crane-M3S используются фиксаторы осей переработанной конструкции для большего удобства.
Проводное и беспроводное управление камерой
Управляйте камерой со стабилизатора без проводов при встроенного модуля Bluetooth в камере, который может быть сопряжен с стабилизатором. При совместимости с протоколом управления камерой стабилизатор поддерживает управление фотосъемкой и видеосъемкой.
* Проверьте совместимость моделей камер и функций в списке совместимости.
Быстрая зарядка батареи
Crane-M3S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 7.5 часов. Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 12 Вт.
Характеристики
|Параметр
|Мин
|Стандарт
|Макс
|Рабочее напряжение
|9.6 В
|11.1 В
|12.6 В
|Рабочий ток
|135 мА
|4000 мА
|Диапазон оси вертикального механического наклона
|305°
|Диапазон оси горизонтального механического наклона
|314°
|Диапазон оси панорамирования
|360°
|Диапазон вертикального наклона привода
|-45°
|+160°
|Диапазон горизонтального наклона привода
|-30°
|+30°
|Диапазон панорамы привода
|360°
|Рабочий диапазон температур
|-10℃
|25℃
|50℃
|Емкость аккумулятора
|1150 мАч
|Время работы1
|7.5 ч
|Время зарядки2
|2 ч
1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Sony α1 + FE 24 mm F1.4 GM. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 7.5 ч.
2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge QC-12 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 2 ч. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.
Комплектация:
- Стабилизатор
- Быстросъемная площадка камеры
- Мини-штатив
- Кабель зарядки USB-C
- Кабель управления камерами (с USB-C на MicroUSB)
- Кабель управления камерами (с USB-C на USB-C)
- Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI)
- Кейс из пенопласта для переноски