Стабилизатор Zhiyun Crane-M2S Combo, электронный
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Характеристики
Описание
Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор из компактной серии CRANE-M, обладающий небольшими размерами, высокой грузоподъемностью и встроенным источником света. Crane-M2S предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов.
Совместимость с широким ассортиментом техники
Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M2S. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря встроенному источнику света повышенной яркости стабилизатор CRANE-M2S обеспечивает высокое качество съемок в условиях плохой освещенности без дополнительного оборудования.
Новая конструкция быстросъемных площадок
Модернизированная система с универсальной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора.
Встроенный источник света с регулировкой яркости
Встроенный светодиодный источник света уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Ползунок на рукоятке позволяет регулировать яркость света. Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров. Большая яркость обеспечивается за счет инновационной технологии охлаждения, позволяющей быстро отводить тепло. Яркость: 1000 лм, индекс цветопередачи (CRI): 90+
Управление камерой и зарядка
При совместимости с протоколом управления камерой стабилизатор поддерживает управление фотосъемкой, видеосъемкой, фокусировкой и регулировку цифрового/оптического зума. Также камера может заряжаться от стабилизатора.
* Проверьте совместимость моделей камер и функций в списке совместимости.
Быстрая зарядка батареи
Crane-M2S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 1.5 часов, а максимальное время работы может достигать 10.5 часов. Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 12 Вт.
Технические характеристики
|
Параметр
|Мин
|Стандарт
|Макс
|Примечание
|Рабочее напряжение
|9.6 В
|11.1 В
|12.6 В
|Рабочий ток
|135 мА
|4000 мА
|Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов
|320°
|Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов
|320°
|Диапазон оси панорамирования, градусов
|-
|360°
|-
|поворот без ограничений
|Диапазон вертикального наклона привода, градусов
|-60°
|-
|+160°
|Диапазон горизонтального наклона привода, градусов
|-30°
|-
|+30°
|Диапазон панорамы привода, градусов
|360°
|поворот без ограничений
|Рабочий диапазон температур
|-10℃
|25℃
|50℃
|Емкость аккумулятора
|1150 мА*ч
|Время работы
|10 ч 35 минут
|Примечание 1
|Время зарядки
|1 ч 41 минута
|Примечание 2
Примечание 1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – SONY A7C + SONY E F4 10-18mm oss. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 10 ч 43 мин.
Примечание 2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge QC 9-12 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 1 ч 41 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.
Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun CRANE-M2S:
|CRANE-M2S Standard Kit
|CRANE-M2S Сombo Kit
|Стабилизатор
|1
|1
|Быстросъемная площадка камеры
|1
|1
|Мини-штатив
|1
|1
|Цветные светофильтры для источника света
|4
|4
|Кабель зарядки USB-C
|1
|1
|Кабель управления камерами (с USB-C на MicroUSB)
|1
|1
|Кабель управления камерами (с USB-C на USB-C)
|1
|1
|Кейс из пенопласта для переноски
|1
|-
|Держатель смартфона
|-
|1
|Рюкзак TransMount EasyGo Backpack
|-
|1