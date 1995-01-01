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Стабилизатор Zhiyun Crane-M2S Combo, электронный

  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
  • Crane-M2S Combo, электронный
Код товара:УТ-00058443
Артикул:C020123GCB*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор из компактной серии CRANE-M, обладающий небольшими размерами, высокой грузоподъемностью и встроенным источником света. Crane-M2S предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов.

Совместимость с широким ассортиментом техники
Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M2S. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря встроенному источнику света повышенной яркости стабилизатор CRANE-M2S обеспечивает высокое качество съемок в условиях плохой освещенности без дополнительного оборудования.

Новая конструкция быстросъемных площадок
Модернизированная система с универсальной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора.

Встроенный источник света с регулировкой яркости
Встроенный светодиодный источник света уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Ползунок на рукоятке позволяет регулировать яркость света. Цветовую гамму можно также корректировать с помощью магнитных светофильтров. Большая яркость обеспечивается за счет инновационной технологии охлаждения, позволяющей быстро отводить тепло. Яркость: 1000 лм, индекс цветопередачи (CRI): 90+

Управление камерой и зарядка
При совместимости с протоколом управления камерой стабилизатор поддерживает управление фотосъемкой, видеосъемкой, фокусировкой и регулировку цифрового/оптического зума. Также камера может заряжаться от стабилизатора.
* Проверьте совместимость моделей камер и функций в списке совместимости.

Быстрая зарядка батареи
Crane-M2S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 1.5 часов, а максимальное время работы может достигать 10.5 часов. Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 12 Вт.

Технические характеристики

Параметр

 Мин Стандарт Макс Примечание
Рабочее напряжение 9.6 В 11.1 В 12.6 В
Рабочий ток 135 мА 4000 мА
Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов 320°
Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов 320°
Диапазон оси панорамирования, градусов - 360° - поворот без ограничений
Диапазон вертикального наклона привода, градусов -60° - +160°
Диапазон горизонтального наклона привода, градусов -30° - +30°
Диапазон панорамы привода, градусов 360° поворот без ограничений
Рабочий диапазон температур -10℃ 25℃ 50℃
Емкость аккумулятора 1150 мА*ч
Время работы 10 ч 35 минут Примечание 1
Время зарядки 1 ч 41 минута Примечание 2

Примечание 1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – SONY A7C + SONY E F4 10-18mm oss. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 10 ч 43 мин.
Примечание 2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge QC 9-12 Вт, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 1 ч 41 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun CRANE-M2S:

CRANE-M2S Standard Kit CRANE-M2S Сombo Kit
Стабилизатор 1 1
Быстросъемная площадка камеры 1 1
Мини-штатив 1 1
Цветные светофильтры для источника света 4 4
Кабель зарядки USB-C 1 1
Кабель управления камерами (с USB-C на MicroUSB) 1 1
Кабель управления камерами (с USB-C на USB-C) 1 1
Кейс из пенопласта для переноски 1 -
Держатель смартфона - 1
Рюкзак TransMount EasyGo Backpack - 1